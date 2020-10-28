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查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

花小錢買零股 看中的是股東會紀念品？

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

盤中零股交易上路，引來小資族、新手投資人的注意，權王台積電（2330）更是成為零股交易的人氣指標，不過，如果是想以小小金額，換到高價值的股東會紀念品，就有網友在Dcard發文點名3檔必買股，分別是王品（2727）、寬宏藝術（6596）、六福（2705），認為掛漲停買都划算，也有網友補充，中鋼（2002）的紀念品也很超值。

網友以「傻子都買台積電，我零股都買...」為主題發文，解釋為什麼必買王品、寬宏藝術、六福的原因，主要是在於股東會紀念品很優質；以六福來說，花22元買1股，在股東會當天可以憑開會通知單免費進六福村，相當於省下近千元的門票費。

王品的股東會紀念品也很誘人，2,200元的美食抵用券不用百元的零股就可換到；另外，寬宏藝術則是提供超過300元的展覽交換券，1股零股不到50元；因此，網友認為，買台積電零股不如買這3檔股票。

也有網友補充，中鋼的股東會紀念品也很好，花20元買1股零股，可以得到抗菌杯或是前幾年的雨傘等紀念品，都很超值。

但是也有其他網友提醒，相要用零股換股東會紀念品還是有要注意的地方，有些公司會限制換股東會紀念品的股數，必須整張，不是零股，或是零股的兌換有不同的限制，另外，零股股東也不會收到開會通知單，必須自己留意開會時間，打電話去跟股務要求寄發開會通知單等。

另外，也有網友表示，盤中零股交易實的目的是要讓買不起高價股的投資人可以更方便的用零股來買進，做為存股等投資目的，如果是為了要換股東會紀念品，原先的盤後就可以買零股，因此，買台積電投資，跟買零股換高價值股東會紀念品，比較基準是不一樣的，不適合混為一談。

股東會紀念品 零股 台積電

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