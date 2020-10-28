倉和太陽能PI網版 市場滲透率持續擴大

今年第2季以來，國內太陽能廠營運明顯加溫，而身為國內惟一的太陽能精密網版廠倉和（6538）營運也可望受惠，市場看好該公司未來營運將受到國內太陽能內需成長帶動而具成長表現，今年下半年及明年營運都有望維持成長趨勢。

市場法人認為，太陽能產業經過上半年疫情衝擊需求及上游原料供應不足之後，5月以來各廠營運逐漸恢復正常水準，倉和第3季以來的單月營收也更為樂觀。太陽能網版廠倉和由近幾個月的營運表現來看，倉和的營收表現也已感受到內需市場的成長動能，該公司第3季營收為5.32億元，是今年前3季單季最高水準，由於第4季市況情況持續加溫，因此，市場法人預估，該公司第4季營收表現仍可望維持高檔水準。

倉和去年受惠PI（聚醯亞胺）精密網版在中國市占率大幅提升，帶動去年營收年增近七成，由於PI精密網版印刷次數優於傳統網版，市占率可望續揚，且今年第1季該公司也已再增添兩台雷射機台，下半年之後可望逐步再推升產能，推升全年營運表現。

倉和PI網版導入太陽能電池業不到3年，市場滲透率持續擴大，並成為倉和主力產品，營收貢獻超過七成。倉和表示，中國在太陽能產業為最大生產基地，倉和在蘇州及成都設廠，貼近太陽能電池片大廠，因長期合作且全力滿足客戶需求，躍居一線供應商。雖有感光乳劑網版大廠的競爭，PI網版的市場需求未來仍持續看好。