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美光攜手塔塔通訊 推出雲端虛擬SIM卡

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

美光科技與塔塔通訊（Tata Communications）今（28）日宣布將聯手推出支援全球蜂巢式連線的解決方案，進一步簡化和加速物聯網（IoT）裝置的大規模部署。解決方案將由全新的虛擬SIM卡驅動，該虛擬SIM卡是全球首款雲端嵌入式 SIM 卡（eSIM），將為傳統實體SIM卡提供更靈活且可擴充的替代方案。

美光的 Authenta™ 金鑰管理服務（KMS）是業界首創專為邊緣裝置打造的矽層級安全即服務平台（Security-as-a-Service Platform），也將為雲端 eSIM 增添助力。

美光表示，憑藉此項技術，塔塔通訊全球 IoT 解決方案 將提供一個無所不在的端到端解決方案；塔塔通訊與全球600多家電信營運商的合作關係，也將助其在200個國家和地區以零接觸方式將連網 IoT裝置連入雲端服務。該解決方案將在不斷擴展的 IoT 服務生態系統中釋放創新力量，預計在2026年，該生態系統的營收將成長近兩倍達到4,660億美元。

此外，美光也指出，新的SIM卡可以隨時隨地為IoT裝置提供安全的無邊際蜂巢式連線，從而消除對實體SIM卡、當地營運商合約和漫遊費的複雜管理。這對工業用、基礎設施、汽車、航空、運輸和物流業而言尤其有利，因為這些產業要求便攜式裝置不受邊界和Wi-Fi網路的距離限制，即使在偏遠的地方也要能實現長距離的全球連線。

塔塔通訊策略長 Tri Pham 表示，IoT解決方案不僅能夠協助企業提高效率和生產力，也將帶來新的機遇和創新，使企業的成長水準能再創新高。然而，資安、無縫整合、可靠而強大的連線性以及全球覆蓋範圍仍然是阻礙全球企業採用 IoT 的主要障礙。透過與美光攜手重構邊緣連線性和安全性，我們將建立一種新的模式，加速和簡化 IoT 部署。

美光 雲端服務

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