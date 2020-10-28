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南科園區蓄勢待發 謝金河：這些人都是重要推手

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台積電南科廠。圖擷自謝金河臉書
台積電南科廠。圖擷自謝金河臉書

財信傳媒董事長謝金河今(28)日以「目睹南科廿年寫傳奇」為題發文表示，南科園區正形成台灣最重要的半導體聚落，「南科園區有一股蓄勢待發的向上攀升熱力，這個勢頭正要開始！」他強調，歷任南科管理局局長及蘇煥智等人，都是寫下南科傳奇的重要推手。

謝金河最新臉書發文指出，南科園區是1985年核定，1997年運作，一開始的基地面積是1,943公頃，南科成立後先由竹科代管，2003年正式成立南科園區管理局，歷任局長有童兆勤、王弓、黃文雄、戴謙、陳俊偉局長是在任最久的局長，他在2005年退休，在竹科及南科加起來35年，算是台灣科學園區很重要的推手之一。

謝金河說，另一個重要推手是蘇煥智，在擔任台南縣長時，規劃樹谷園區，那條黃色巨龍是他留下的，還有西拉雅歷史博物館；「有人問我來過南科？我説至少超過十次以上，尤其是在蘇煥智縣長的時代，後來我也在南科園區看過杜奕謹的無人機計劃」。

謝金河強調，「這些滄海桑田，都成記憶，南科園區正形成台灣最重要的半導體聚落」；今年台積電（2330）四筆購地，南科園區大興土木，南科園區週邊城鎮欣欣向榮，這是南科園區新面貌。

謝金河表示，從通向南科園區的快速道路，看到兩側路邊的廣告看板，再看看南科園區道路的車流，南科園區有一股蓄勢待發的向上攀升熱力，這個勢頭正要開始！

謝金河 蘇煥智 半導體 南科

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