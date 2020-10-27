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5G、電動車商機拉抬 前九月PCB出口逆勢增5.3%

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

電子零組件出口暢旺，觀察主要產品表現，積體電路需求強勁，今年前九月年增22.3%，穩坐電子零組件「一哥」寶座，也是今年總出口正成長最大的功臣；而位居第二的PCB（印刷電路）也是一大亮點，受到5G、物聯網、車用領域應用等拉抬，今年也逆勢成長5.3%，是近年最佳表現。

財政部表示，近年許多PCB業者因為環保等問題，產能轉往對岸或東南亞，近年投資我國的力道較為趨緩，出口較為弱勢，然而今年前九月出口卻出現正成長，值得關注。

隨著5G與電動車產業高速發展，已帶動PCB上游材料廠擴廠需求，有業者表示，訂單能見度已經排到明年，正在持續規畫擴充產能。台灣電路板協會也表示，今年上半年疫情雖造成PCB生產短期衝擊，但新興商機需求下，仍繳出亮眼成績，預期今年台資PCB企業全年產值可達6,721億元，仍可穩定成長1.5%。

財政部表示，PCB出口市場以中國大陸及香港居首，占比約57%，東協則以約16%居次。近年不少大型PCB廠對越南、東協投資，出口比重成長速度也相當快。

至於電子零組件中占最大宗的積體電路，由於應用廣泛，且製造過程具國際分工特性，對出口貢獻日益增加，去年出口金額突破千億美元大關，占總出口比重超過三成，今年前九月也持續成長。

PCB 電子零組件

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