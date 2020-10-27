林百里：智慧醫療可降低健保支出

外界關注健保費率何時調整，健保署長李伯璋今（27）日受訪表示，健保會預訂在11月實質討論。廣達董事長林百里表示，智慧醫療和智慧健康之發展，可以降低健保支出。

李伯璋透露，行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民以及衛福部長陳時中持續在討論健保費率問題，如果收支有落差無法弭補，就會考慮調整費率來幫忙，讓全民都受惠。

李伯璋和林百里今日出席「健保資料人工智慧應用研討會」，接受媒體討問時作上述表示。根據媒體報導，健保每年收入成長率為4.2%，醫療費用成長率卻達4.8%，兩者相差0.6%，明年健保財務恐出現問題。

林百里表示，科技創新會使得智慧醫療有突破性發展，超級電腦的運算能力加上超聯結，未來IT技術得以支援智慧醫療及智慧健康新的發展，一個人在任何時間、地點都可以得到醫療照護，人也會更健康，健保支出可以下降。