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生活市集雙11結盟飯店 消費有機會抽住宿券

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

隨著電商年終最大盛事雙11即將到來，創業家兄弟旗下生活市集迎戰品牌升級後的首次雙11大檔，今（27）日正式宣布「1111狂歡購物節」暖身活動開跑，以「全民大富翁、人人有獎」為主題，主打「多重點數大方送」、「多元異業超值好禮」、及「多項大獎消費抽」等三大主軸，預告今年將送出總價值破億元的優惠、狂撒價值破千萬折價券，為將至的雙11購物節全面預熱。

生活市集「1111狂歡購物節」暖身活動囊括「8大人氣品牌優惠一次拿」，其中包含肯德基、COLD STONE、必勝客等知名品牌消費好康；主會場內「5大品類分館優惠回饋」，如指定分館消費登記即可抽「11%集集點」、「生活市集$1000居家改造補貼」等大獎。

生活市集雙11期間攜手全台最大文創設計旅店集團「承億文旅」合作推出「旅遊大富翁！$11圓你的環島夢！」，11月15日前消費登記就有機會抽中11張免費住宿券，一圓環島夢。

去年生活市集雙11單日業績較平日暴增7.3倍、整個檔期的瀏覽量突破1,200萬創下新紀錄，今年期望在全面升級整體優惠規模的同時，以更多元的雙11消費場域，帶給廣大消費者耳目一新的購物體驗，秉持「數據驅動決策」的原則，今年雙11透過AI科技及消費大數據深度洞悉消費者的購買偏好，以「時時查價」的精神及「物有所值」的商品力，即日起周周推出「人氣品牌下殺商品」。

環島 創業家兄弟 電商

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