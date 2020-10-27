中科二林園區招商 管理局長：面積最大租金最低

中科二林園區招商說明會今天登場，中科管理局長許茂新表示，二林園區是中台灣可供建廠用地面積最大的科學園區，且土地租金在全國3個科學園區13個基地中是最低的。

為加速中科4期二林園區廠商進駐，行政院中部辦公室與中科管理局今天在彰化縣員林市昇財麗禧酒店舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，吸引近百家潛在投資廠商參加。

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠致詞時表示，中科二林園區共有631公頃，自民國107年5月通過二階環評審查後，為便捷園區聯外交通路網，行政院核定新台幣140億元的台76快速道路延伸線工程將於114年全線通車，屆時將可大幅縮短中、彰、投區域間的運輸時間，便利人流、物流運輸，大幅降低廠商維運成本。

許茂新指出，二林園區面積631公頃，可供產業進駐專區總共有343公頃，目前可立即提供建廠土地就有100多公頃，是中台灣可供建廠用地面積最大的科學園區。

許茂新認為，二林園區土地租金每平方公尺每月只有8.21元，在全國3個科學園區13個基地中是最低的，可大幅減輕廠商初期建置成本，將更多資金運用於研發及設備升級，是台商回流落地生根以及在地高科技產業擴廠、加碼投資的最佳選擇。

許茂新表示，二林園區目前處於同步開發與建廠的階段，廠商只要通過起租取得土地使用權便可馬上利用，尤其未來在園區對外交通台76快速道路延伸線工程完工，與園區內公共運輸接駁、聯外縣道拓寬後，園區內、外的交通及物流的移動將更加便捷。