第3季專利申請 台積電連六季拿下第一

經濟部智慧財產局今（27）日公布今年第3季智慧財產權趨勢，本國法人發明專利申請上，台積電再度奪下榜首，不僅連續第6季拿下第一，也是連續第5年的第3季位居本國人第一，外國法人則由高通拿下發明專利申請數量第一。

智慧局公布第3季智慧財產權趨勢，總計三種專利申請合計18,895件，與上年同期相當，年減0.4%。本國人在「發明專利」、「新型專利」、「設計專利」三種專利申請，均有小幅成長。但，外國人三種專利申請則持續呈現衰退情形，智慧局局長洪淑敏表示，主要是受到疫情影響國際商務活動，讓外國人申請數量較去年減少，再加上國外又爆發第二波疫情，使得企業收益受到影響，公司勢必會在研發經費和支出比例上做某種程度的調整，預估第4季也不會很樂觀。

雖然台積電今年第3季以389件，再度拿下本國人發明專利第一，但和去年同期的533件，減幅達27%。不過，洪淑梅表示，雖然本季台積電的發明專利申請件數是呈現負成長，但那是因為去年第3季創下近5年最高峰，墊高基期所致，台積電的研發力道並未減弱，他們有一些製成改良更適合用營業秘密保護。