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宏達電推萬聖節優惠 買VR硬體送遊戲

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
宏達電／提供
宏達電／提供

宏達電（2498）今（27）日公布，為與全球消費者共度2020萬聖節，即日起推出2020萬聖節限定驚喜，購買指定VIVE頭戴式顯示器的玩家能免費獲得三款熱門虛擬實境遊戲；VIVEPORT Infinity無限訂閱服務用戶更享有限時免費兌換《陰屍路：聖徒與罪人》優惠，VIVEPORT也特別挑選多款驚悚虛擬實境遊戲，陪玩家過萬聖節。

這些驚悚VR遊戲，包括《佛萊迪的五夜驚魂 VR: 求救訊號》，玩家將在「五夜小宇宙」中體驗一系列經典原創小遊戲，並在令人感到幽閉恐懼的空間裡修復空氣循環系統時，與卡通版家喻戶曉的殺手面對面，玩家可以選擇鼓起勇氣診斷並修復隨時可能啟動的電子設備，或者選擇膽小地蜷縮在夜間保安辦公室裡。

《層層恐懼 》是一款要將玩家帶入瘋狂深淵的迷幻恐怖遊戲，探索變化無常的巨大維多利亞式宅邸。玩家將深入一位畫家的內心，發現他瘋狂的隱藏秘密，並揭開縈繞在他腦海中的幻影、恐懼和顫慄，完成他長久以來竭力想完成的傑作。《莊園驚魂》目前已有超過2億YouTube點擊，鬼影幢幢的莊園一向是驚悚故事的經典場景，而這不僅僅是單一驚悚遊戲，更是與環境融合依次展開的一系列故事，呈現出VR技術的極致運用。

VR 宏達電 萬聖節

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