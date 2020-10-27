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遠傳搶付創新商業模式上線 首創電信OMO跨產業平台

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

遠傳（4904）今（27）日宣布推出創新商業模式—「遠傳搶付」，以平台經濟模式提供合作品牌入駐，串聯所有消費場景，媒合各類品牌與市場需求，提供消費者量身訂做的電信門號組合。首波上市就集結九大產業共50家合作夥伴，正式跨足OMO (Online-Merge-Offline)虛實融合領域。

遠傳創新平台結合跨業品牌力量，讓消費者可在「遠傳搶付」官網、及合作夥伴的實體或線上門市，將自己心儀的商品、適合的門號方案搭配組合，即可享有遠傳優質的網路，結合各品牌商品或服務；合作夥伴也可透過「遠傳搶付」簡易的操作後台，輕鬆上架產品以及服務，與遠傳電信服務共建電信門號產品組合，達到一費雙享三贏局面。

遠傳今年「三箭齊發」的策略目標包含「新經濟」、「5G應用」以及「多元合作」，在「多元合作」方面，遠傳不但已與食品餐飲、交通、運動休閒、教育文創等產業合作，也持續積極加速資源整合，尋求跨界、跨域合作和創新商業模式機會。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳近年推動企業轉型，讓電信本業再出發。推出的『遠傳搶付』具備三大創新面向，包含打造全新商業模式、真正多元的電信門號方案、與跨業夥伴開放式合作。透過數位平台策略結盟異業品牌，滿足不同族群的消費者需求，打造最完善的電信行動生活圈。

「遠傳搶付」突破門號申辦場景，將來辦門號不用一定進到電信門市，在不同消費場景都能申辦，且搭配自己愛用、常用的品牌。此平台以OMO虛實融合形式，與合作夥伴共同精準媒合客戶的雙贏局面。

遠傳電信

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