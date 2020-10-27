鴻海集團、中保投資合作 籌設逾852億元私募基金

鴻海集團旗下大陸官方平台今（27）日發布訊息，由富士康與中保投資有限責任公司（以下簡稱「中保投資」），雙方連線鴻海台北總部及上海陸家嘴中國金融信息中心簽約戰略合作協議，雙方將設立符合雙方全面合作要求的私募投資基金，首期規模人民幣100億（新台幣逾425億元），總規模目標人民幣200億（新台幣約852億元）並共同設立市場化平台。

上述簽約由鴻海集團董事長劉揚偉、中保投資董事長任春生及其他與會嘉賓的見證下，雙方代表簽署了戰略合作協議。雙方強調，將以此次簽約為契機結合「全面合作、重點突出」的原則建立全面合作關係。

劉揚偉表示，鴻海集團目前正擴大對3+3產業的戰略佈局，即電動汽車、數位健康、機器人三大產業及新世代行動通訊、人工智慧、半導體三大技術。鴻海集團一直致力於成為科技的鴻海，始終以提供先進的技術，讓產品產生價值，進而創造智能生活為己任。此次雙方戰略合作，以互利共贏，共同推進高科技產業的目的，實現優質資產與長期資本、卓越基金管理的有機融合。

依據說明，私募基金的主要募資對象為包括母基金、保險資金在內的機構投資者。雙方將以電動汽車、數位健康、機器人、新世代行動通訊、人工智慧、半導體等重點聚焦投融資項目進行深度合作，同時在人才培養、業務培訓及宣傳等領域探索新的合作模式。