鴻海攜手中保投資 成立規模800多億私募基金

鴻海（2317）集團今（27）日宣布，與中保投資在富士康台北總部及上海陸家嘴中國金融信息中心視頻連線舉辦了戰略合作協議簽字儀式，發起設立符合雙方全面合作要求的私募投資基金，首期規模人民幣100億，總規模200億（新台幣約852億），並共同設立市場化平台。

在富士康董事長劉揚偉、中保投資董事長任春生及其他與會嘉賓的見證下，雙方代表簽署了戰略合作協議。雙方將以此次簽約為契機，本著「全面合作、重點突出」的原則建立全面合作關係，發起設立符合雙方全面合作要求的私募投資基金，首期規模100億，總規模200億，並共同設立市場化平台。

基金的主要募資對象為包括母基金、保險資金在內的機構投資者。雙方將以電動汽車、數字健康、機器人、新世代移動通訊、人工智能、半導體等重點領域及新基建方向，聚焦投融資項目進行深度合作，同時在人才培養、業務培訓及交叉宣傳等領域積極探索嶄新的合作模式。

劉揚偉表示，富士康目前正在加大對3+3產業的戰略佈局，即電動汽車、數字健康、機器人三大產業及新世代移動通訊、人工智能、半導體三大技術。富士康一直致力於成為科技的富士康，始終以提供先進的技術，讓產品產生價值，進而創造智能生活為己任。此次富士康與中保（9917）投資的戰略合作，正是基於互利共贏，共同做強做大高科技產業的目的，實現優質資產與長期資本、卓越基金管理的有機融合。

透過此次合作簽約，後續中保投資將通過股、債、夾層等方式，引導長期穩定資金投向科技創新和新基建領域，支持富士康在大陸市場的產業佈局，助力「六穩」工作和「六保」任務。