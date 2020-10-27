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微軟啟動在台最大投資 謝金河：盼提升台灣的軟實力

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河今（27）日表示，微軟啓動在台灣31年來最大投資案，台灣將成微軟海外最大雲端研發中心，「特別期待台灣會因爲微軟的加持，全面提升台灣的軟體實力」。

謝金河以「希望微軟能提升台灣的軟實力！」為題在臉書發文指出，微軟啓動在台灣31年來最大投資案，台灣將成微軟海外最大雲端研發中心，從AI實驗室到資料中心，微軟對台灣的加持明顯可見；微軟加碼投資台灣，也提升台灣的能見度。

謝金河說，今年受到疫情限制，不能出國考察，因此利用半年時間，把小英總統的六大戰略核心產業看一遍，其中，半導體產業是最紮實的，很多先進製程令人驚嘆，台積電（2330）的護國神山地位更加鞏固，但也有人擔心台灣形成一個人的武林，或是台灣出現偏食症，只見到台積電一枝獨秀，這是台灣產業未來的新挑戰。

另外，也看了十幾家生技公司，大家雄心勃勃，但距離真正創造產值的道路仍有一段距離；然後是離岸風力發電，這是參訪企業多年，最受震撼的一次，這個產業從無到有，未來會帶給台灣很大的動能。

謝金河表示，資安產業的考察，看到美國、以色列有許多上兆元台幣的資安大廠，但台灣的資安企業規模都很小，像安碁（6174）市值只有25.7億元，東捷資訊（6697）只有10億元、聚碩（6112）、精誠（6214）正奮起直追，大家努力想把公司做大，未來當然值得期待。

謝金河強調，台灣資安大廠仍以進口國外設備的代理業務為主，純粹軟體資訊服務的公司占比仍不大，台灣的企業重視硬體，發展軟體業務仍然有點力不從心，也許這次微軟深耕台灣，是台灣一次好機會。

謝金河表示，「最近有多次機會向微軟AI實驗室執行長張仁炯請益，他對台灣的愛心，令我肅然起敬，希望這是為台灣軟實力扎根的重要一步！」。

微軟 謝金河 資安

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