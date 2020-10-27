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2019年全球前十大SSD模組廠品牌排名 威剛居全球第二

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導
威剛董事長陳立白。記者李孟珊攝影／報系資料照
威剛董事長陳立白。記者李孟珊攝影／報系資料照

TrendForce旗下半導體研究處調查2019年全球SSD模組廠自有品牌在通路市場出貨排名，受惠NAND Flash價格急速下滑，2019年全球通路SSD出貨量約有1.3億台水準，年成長近60%，普及度進一步提升，金士頓、威剛（3260）與金泰克仍位居前三大模組廠品牌。

本次全球SSD模組廠的排名報告，仍依據過往以各模組廠「自有品牌」在通路市場的出貨量為計算基礎，而NAND Flash原廠的部份並沒有包含在內，才能實際顯示出全球前十大模組廠排名。其中前十大模組廠的出貨量約占整體通路市場61%；另以SSD競爭版圖來看，三星、鎧俠、威騰、美光、SK海力士、英特爾等原廠出貨占整體通路市場約35%，模組廠的出貨量占比則約65%。

金士頓在NAND Flash均價持續下滑的態勢中逆勢操作，憑藉積極採取搶攻市占的策略，並搭配全球縝密的通路及產品服務體系，以26%市占穩坐龍頭。威剛是台廠中少數專注通路市場SSD產品經營的企業，除了持續耕耘品牌價值，更進一步開拓高階電競市場，透過多元化的產品方案，以及彈性的定價策略，市占表現較前一年提升。

2019年中國SSD模組廠受到價格下滑導致部份廠商退出供應行列，部份陸廠無法穩定供貨SSD產品。然而金泰克早在建立初期，建設完整廠內生產體系與齊全的產品線，為了提升品牌形象及品質，去年也順勢推出工控SSD方案，因此市占仍位居眾陸廠之冠。

本次四至十名反應出中國通路市場持續成長，進而帶動陸廠排名，然幾近無差別的市占反應出中國市場競爭仍激烈，導致更多二、三線廠商因無法獲利選擇退出。而台廠除了受到中國市場出貨量因陸廠興起而擠壓，加上在通路市場的佈局略顯保守，僅威剛與創見（2451）上榜，顯示出台廠銷售策略的改變，轉而投注更多資源於工控及OEM市場，此舉恐讓台系品牌總市占在未來持續下滑。

從陸廠來看，銘瑄、七彩虹等皆已深耕中國電競市場多年，雖具一定知名度，但三家企業皆於同質性高的通路市場競爭，不易提升出貨量，其中銘瑄藉由推出更多元的SSD產品，擴展不同銷售通路，其出貨量仍維持上升態勢。

SSD 模組廠

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