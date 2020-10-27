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工研院估台灣半導體產值年增20.7% 明年再衝高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
工研院「眺望2021產業發展趨勢研討會」，以「後疫轉型•數位突圍」為主軸，邀請產、官、學界重量級人士齊聚一堂，期引領產業掌握疫後新機。圖/工研院提供
工研院「眺望2021產業發展趨勢研討會」，以「後疫轉型•數位突圍」為主軸，邀請產、官、學界重量級人士齊聚一堂，期引領產業掌握疫後新機。圖/工研院提供

工研院今（27）日舉辦「眺望2021產業發展趨勢研討會」，工研院產科國際所預估，今年台灣半導體產業產值規模可創新高，達到新台幣3.21兆元規模，較去年成長20.7%，優於全球平均成長水準，且預估明(2021)年規模可站上3.33兆元，年增3.5%，續創新高可期。

工研院產業科技國際策略發展所表示，觀察今年台灣半導體產業，系統IC與製程研究部經理彭茂榮預估，今年台灣半導體產業產值規模可到新台幣3.21兆元，較去年2.66兆元成長20.7%。

彭茂榮指出，儘管今年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，不過台灣防疫成效優異，台灣半導體產業高達九成生產布局在台灣，僅一成布局在中國和海外地區，受惠台灣防疫成效，加上晶圓設備高度自動化，全年維持運轉不停工。

此外美國禁令催生半導體轉單及拉貨效應，台灣 IC 產業受惠轉單與急單需求，帶動今年前三季大幅成長；另外 5G 應用、物聯網、人工智慧等高速運算晶片需求強勁，帶動包括台積電（2330）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）等今年前三季較去年同期成長10%到30%不等。

展望明年，彭茂榮預估，台灣 IC 產業產值可到新台幣3.33兆元，較今年小幅成長3.5%；預估到2030年，台灣IC產業產值可突破新台幣5兆元。

觀察台灣今年半導體產業總產值表現，彭茂榮指出，台灣半導體產總值約1,073億美元，全球排名第2，市占率達19.7%，僅次於美國的42.9%，IC 設計產值約284億美元全球第2，市占率約21.7%，僅次於美國的59.7%；晶圓代工產值約544億美元全球第一，IC 封測產值約184億美元全球排名第1，市占率達 58.8%。

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