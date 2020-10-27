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5G商機即將引爆 國泰投信：台廠優勢愈加浮現

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
5G供應鏈。（註：以上個股非為股票推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險。資料來源：拓墣產業研究所、IEK、各財經網站，國泰投信整理）
5G供應鏈。（註：以上個股非為股票推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險。資料來源：拓墣產業研究所、IEK、各財經網站，國泰投信整理）

5G新時代來臨，今年下半年以來，台灣電信業者5G陸續開台，備受關注的5G iPhone上周也正式推出，5G新投資商機即將引爆，主宰未來十年投資動向不可小覷。

國泰投信表示，iPhone 12點燃市場熱情，扮演5G起飛的關鍵按鈕，由於全球基地台正在佈建中，預估2021年才是5G真正爆發期，而台灣扮演全球發展的中樞神經，美中貿易衝突更加速台廠得利，投資人可布局台灣5G關鍵供應鏈，搶占新時代的關鍵先機。

國泰投信說，5G是各類新科技服務資訊傳輸的骨幹，也是資訊高速公路的建置，各國政府都想在此領域取得領先地位。根據拓墣產業研究院指出，全球近8成5G基地台的零組件與台廠密切相關，主要因品質佳、具高度適用性、多元市場經驗，台廠成為全球頂尖5G供應鏈。換言之，無論美國或中國大陸如何用國家力量搶奪5G商機，事實上，台灣的科技大廠掌握關鍵技術優勢，不僅是國際大廠在5G科技競爭中絕佳的合作夥伴，亦扮演幕後關鍵零組件的搶手供應廠。

國泰台灣5G+ETF經理人蘇鼎宇表示，5G網路連接數才正要開始加速，投資5G，時間早不如時機巧，近期5G手機頻頻，市場千呼萬喚的5G iPhone終於在10月下旬亮相，蘋果一口氣推出iPhone 12 mini、iPhone 12 與 12 Pro，以及 iPhone 12 Pro Max，市場看好5G新機熱銷將帶動上、中、下游供應廠。

就台灣市場來看，中華電信（2412）率先在6月底開台，台灣大哥大（3045）、遠傳電信（4904）及台灣之星也緊跟在後，上週亞太電信（3682）也宣布加入5G服務，台灣電信業者已全數開台，5G在地商機正式揭開序幕，正也意味著投資時機已到。

國泰投信說，全球進入5G新時代，台灣不論是在半導體供應鏈、5G手機及通訊基礎建設等技術皆領先各國，在這場各國競爭激烈的5G競賽中，台廠可謂左右逢源，不僅是全球科技大廠蘋果重要供應鏈的鴻海（2317） 、穩懋（3105）、聯發科（2454）等國內科技大廠也與中國科技巨頭華為合作密切，換言之，不論全球局勢如何變化，身為最強5G供應鏈的台廠，都能掌握5G的未來商機。

5G iPhone 12 Pro Max

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