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AR眼鏡薄型化趨勢下 波導反射技術持續精進助產品普及

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
分析師認為，隨波導（waveguide）技術持續精進，AR眼鏡可望更加輕薄。美聯社資料照片
分析師認為，隨波導（waveguide）技術持續精進，AR眼鏡可望更加輕薄。美聯社資料照片

DIGITIMES Research分析師楊仁杰認為，隨波導（waveguide）技術持續精進，AR眼鏡可望更加輕薄，價格並下探至500~700美元，以致2021~2022年，在主要IT業者如Facebook及蘋果(Apple)投入戰局、Google捲土重來推動下，AR眼鏡普及率可望明顯提升。

相較於連接桌上型電腦或遊戲機這類面板畫面直接投射眼中的頭盔外型VR眼鏡，於室外使用且光路透明的AR眼鏡對輕薄、省電性要求更嚴格，因此目前主流面板技術係透過LCoS或OLEDoS (OLED on Silicon)等微型顯示器，再透過波導、光學稜鏡等反射光學結構投射入眼，以確保顯示影像達最佳化。

Google於2013年發表Google Glass，卻凸顯AR眼鏡過於笨重、視角狹小的缺點，使其不得不於2015年暫緩量產計畫。隨後AR眼鏡陷入出貨低迷期，大廠中僅有微軟(Microsoft)持續發展，另有亞洲廠商如愛普生(Epson)及歐美新創企業Magic Leap等推出類似產品，直到2019~2020年，微軟、Facebook陸續發表新款AR眼鏡，Google亦透過收購加拿大新創公司North取得關鍵技術，方讓此產業重現生機，而眾所矚目的蘋果亦可望於2021年底推出AR眼鏡。

這些主流業者推出的AR眼鏡共同產品特徵即為輕薄，且外觀與一般眼鏡無異，其中Facebook更準備與時尚太陽眼鏡大廠雷朋(Ray-Ban)合作，進一步提升消費者對新興電子產品的接受度，另於省電性及視角亦進一步改善，主要關鍵即為採用可使用曝光微影製程生產的干涉波導，並持續改善光學特性。

值得一提的是，台廠佐臻，以及中國大陸品牌業者太若科技(以Nreal為品牌)和亮亮視野，皆積極研發AR眼鏡並向市場推廣，期與國際大廠比肩。三業者皆非採用干涉波導，而是分別採用光學稜鏡或幾何波導光學結構。

AR Google Facebook

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