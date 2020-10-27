科技醫療雙產業結合 AI新科技成投資新趨勢

懊悔沒有早一點入手蘋果、亞馬遜、谷歌或是特斯拉等黑馬股票？現在科技結合生技醫療成為市場新趨勢，而在新冠疫情後更刺激了科技與醫療結合的應用市場，富蘭克林華美投信表示，唯有鎖定對的投資標的、對的產業，持續長期布局，才有機會提早達成目標。

由於看好人工智慧所帶來的工業革命及生技醫療發展的高成長趨勢，富蘭克林華美投信推出涵蓋「人工智慧」與「生技醫療」雙投資主軸與研究操盤團隊的AI新科技基金，投資範圍包含AI物聯網、生技醫療、智慧城市等新趨勢，更納入高科技快速發展優勢，為投資人尋找最新投資商機。

富蘭克林華美AI新科技基金擬任核心經理人黃壬信表示，新科技趨勢的發展日新月異，2020年第1季因受到新冠疫情的影響，使科技產業更突破框架，若能同時搭配生技醫療、人工智慧發展趨勢，並由AI人工智慧出發，搭配高速運算、遠端醫療及生物科技、醫療技術突破，讓科技產業與生技醫療產業更完美結合，將使產業投資更兼具未來成長性。

經過2020年之後，全球整體經濟環境將有不同的變化，黃壬信表示，過去2000年市場主流認為的科技類股是3C代表，有如: Computer(電腦)、Communication(通訊設備)、Consumer electronics(消費電子產品)，隨著全球快速發展，現今2020年科技股，已不再是過去的3C，後續投資應該持續關注於3A(AI、Automation、Autonomous)的新趨勢表現。

黃壬信說，AI投資規模逐年成長，目前有八成全球科技企業領導人正在投資人工智慧設備，此趨勢自2016年起，以年複合成長率63.5%的速度飛快成長，投資上若能掌握這樣的科技成長、相關產業商機，自然能掌握股市成長之趨勢與方向。