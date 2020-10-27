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南韓面板廠延緩關閉LCD廠 恐波及明年首季價格

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 台北即時報導

LCD面板報價大漲，樂金顯示器（LGD）今年第3季財報轉虧為盈，交出稅後純益110億韓圜（約新台幣3億元），終止去年來的連續 六季虧損。韓媒報導包括三星顯示器（SDC）與LGD，都將延緩關閉LCD產線計畫。此舉是否影響面板市場供需，導至面板報價止漲？

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益表示，韓廠延緩關廠對台廠影響不大，主要直接影響對陸廠京東方、華星光電的面板採購量。至於面價值格，恐將造成明年首季的短期波動。

疫情帶動宅經濟需求大爆發，面視面板價格今年第3季漲幅超過三成，以之前虧損累累的面板廠單季均可望獲利，LGD日前率先公布上季財報，果然順利交出單季轉虧為盈的佳績。台系面板廠友達、群創均家於本周四（29日）公布第3季財報，預料也將全數交出獲利的傲人成績單，一掃過去分別連虧六季、七季的陰霾。

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益表示，三星延緩關廠的產能仍以供應內部品牌用為主；LGD的7代和8代廠延至2021年底關廠，主要生產IPS的TV用面板。由於，韓廠延緩關廠主要生產主要是55吋和65吋的電視面板，面板雙虎在這兩項尺寸做得並不太多，因此對台廠影響均不大。主要會是影響陸廠京東方及華星光電，品牌廠便不需轉單向陸廠採購。

至於，面板報價是否會供給未減，而導至價跌止漲、甚至走跌？謝勤益認為，韓廠延緩關廠將會對明(2021)年第1季的面板價格有變數。但由於面板供應鏈的材料、驅動IC供應仍有缺口，面板產能增加無法滿足需求的成長，整體市場呈現均衡到短缺。對面板廠而言，韓廠延緩關廠會導致短期面板價格波動走勢。

集邦科技（TrendForce） 研究副總邱宇彬表示，明年電視面板供給量仍持續減少，對整體的供需衝擊有限。目前面板到今年底前維持續漲（漲幅略微收斂）的趨勢不會改變。市場有部分看法會影響明年首季價格持平到小跌，他則認為，但價格轉弱是季節性的因素。

電視面板 財報 顯示器

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