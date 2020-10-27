商研院助攻金門電商專區 強打在地特產搶搭雙11商機

搶攻雙11商機，除各電商平台摩拳擦掌外，現在就連地方政府也動起來！中秋節後進入電商旺季，金門「金正好購」電商專區從今年5月開站後業績持續成長，9月相較5月業績成長120%，訪客人數自8月開始增加，目前已超過2萬人次瀏覽，協助45家在地業者、245項商品上架銷售。

即日起金門縣府建設處還配合「高粱老街風獅爺文化季」舉辦金沙在地直播活動，直播介紹金門文化與品牌產品，從金門歷史文化的角度帶入文創品牌，並透過在地業者現身分享增加民眾對金門特有文化的認識，提升民眾關注金門的文創品牌與文化觀光的興趣，為接下來的雙11購物活動進行暖身。

為搶搭雙11電商購物商機，金門縣府建設處今年會同策進會與商研院帶領金門在地業者全力促銷，首先在日前參加由蝦皮購物主辦的「蝦皮社群快閃日」直播活動，活動期間配合蝦皮提供優惠碼吸引收看直播的消費者立即進入「金正好購」電商專區，就有滿999折100、滿99折50的超級優惠，帶動更多消費者在雙11活動前關注金門電商專區。

除了雙11前的銷售暖場活動外，在雙11當天「金正好購」電商推出任何商品均享「滿千折百」的促銷優惠外，更加碼推出「蝦幣5倍送」的強力促銷活動，以雙重優惠超值促銷活動讓全台民眾都能輕鬆在家購買金門在地特色商品，期望透過年底雙11購物活動，帶動金門在地特產業者營收提升，並達到透過文化與商品推廣金門的效益。