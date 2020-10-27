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元晶大尺寸電池及模組 估明年第2季量產
太陽能市況近二年因台灣內需帶動而回溫，國內太陽能廠中元晶（6443）積極搶攻大尺寸太陽能電池及模組市場，預計明年第2季量產，預計將有利拉抬明年營運成長。
元晶太陽能模組新產線預計於今年底左右試產，預計明年第1季進入量產，年產能將自500MW擴增至900MW規模，此外，大尺寸太陽能電池新產品線將於明年2月安裝，4月試產。
元晶表示，該公司大尺寸太陽能電池及模組產品，第1階段模組功率將拉高至360W，高於目前的330W水準，未來將視市場需求情況，不排除持續推出400W以上的產品，元晶也表示，目前估計大尺寸太陽能模組產品，將有助客戶發電成本降低7%至8%，因此，市場法人認為，在新產品明年陸續推出下，預料需求應有不錯提升，預料對明年營運有正面效應。
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