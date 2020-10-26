後疫情時代 數位轉型讓專業人士成新網紅

2020新冠肺炎（COVID-19）疫情對全球企業給出：斷鏈、缺單及違約的三大期中考題，如何超越數位化、數位優化，進而邁向數位轉型的新藍海，若能掌握素養及速度等關鍵答案者，將可望成為企業在新時代持續成長的法門。

沛星互動科技、愛卡拉互動媒體獨立董事簡立峰表示，後疫情時代的世界變得很不一樣了，也讓企業朝兩極化發展。他觀察到，疫後的谷歌、亞馬遜，以及台積電的股價，不約而同地上漲了50%；而電商更是朝向大者恆大之路快速推進。反觀，沒能搭上數位商業新主流順勢而起的企業，股價多半走跌。

簡立峰指出，後疫情時代的商務因零接觸經濟興起，加速數位轉型的步伐，受疫情衝擊大的國家與地區，明顯地在金流移轉上大幅成長80%。然而，台灣因為防疫得當，反而令數位轉型的動能不足，僅成長30%，相對變慢了。

疫情讓遠距工作帶動全球工作機會的改變，簡立峰說，美國矽谷工程師的「搬家潮」已經發生。許多企業開始讓工程師返回家鄉遠距工作，只要搬離生活費昂貴的加州矽谷，工程師們也願意減薪10-15%返鄉展開遠距上班的新工作型態。

他指出，當人們因為防疫不再上健身房，改為居家使用健身器材後，除了帶動健身器材的一波商機外，也意外讓健身教練成為新網紅。健身房轉型採用SAAS模式（雲端運算上的加值服務），開啟了網路訂閱制的新商機。

工研院產科國際所跨域創新研究組分析師陳嘉茹，則舉一個淺顯易懂的例子說明何謂數位轉型。她說，當乞丐將手中托的缽，換成QR Code 條碼產生器，這只是「數位化」。而能將何時、何地出動乞討的收益最佳歸納出來，這叫「數位優化」。若是在乞討之際，加上娛興表演、甚至將乞討心得傳授予後進的小乞丐，這樣的方案輸出、或提供娛樂，才能稱之為「數位轉型」。

陳嘉茹闡述數位轉型的核心精神，是在於：改造商業模式與組織營運來提供客戶創新價值，並根據個別企業需求尋求最適化數位科技工具的投資策略。且針對不同規模的企業，也有其最適合自身轉型的路徑。她指出，若是9人以下的小微企業便應善用既有平台，尋求最直接的客戶接觸管道。中型企業則宜從最痛點下手，並善於槓桿外部創新資源，尋求未來三至五年的差異價值轉型。大型企業及生態圈成員可透過建立創新解決方案，營造互惠共贏的有機協作網絡。

至於，企業面對數位轉型應掌握三大心法，陳嘉茹認為可依下列方式循序漸進：首先應知道自己目前的數位程度及未來目標，才能找到最適方案；其次應並從經營資源中找到新價值及新商機；最後，除了數位外，要做到成功轉型尚須掌握素養及速度，不斷運用數位科技進行自我顛覆、破壞式創新與跨域整合轉型，成為企業新時代持續成長的竅門。