資料中心需求不減 緯穎明年營運審慎樂觀

伺服器產業第3季走緩，第4季整體略微回溫，雲端大廠緯穎（6669）總經理洪麗甯指出，資料中心需求並無減緩，仍看好5G等相關新品需求，將帶動明年成長，對公司營運「審慎樂觀」看待。

伺服器產業第3季走緩，市場預期第4季略微回溫，洪麗甯指出，緯穎專攻資料中心，該領域需求並無減緩。目前看到產業展望與市調機構看法相同，還是有溫和的成長。

不過，伺服器產業因英特爾平台轉換，在買家觀望氣氛下，恐怕壓抑今年第4季出貨量，對此，洪麗甯回應，不用那麼在意英特爾平台轉換，其實轉換的影響性不會像PC產業這麼大。

展望明年伺服器產業趨勢，緯穎仍看好5G相關需求，但預期相關進展商機不會太快。整體來看，緯穎對明年營運抱持審慎樂觀看法。

歐美疫情不見降溫，市場期待伺服器相關需求再度爆發，但緯穎認為還需觀察。洪麗甯表示，緯穎一些海外工廠也很緊張，像捷克、墨西哥、美國疫情都不樂觀，但公司已提高產能，做好應對措施，預期疫情對供應面影響不大。

隨著全球雲端需求急速擴增，微軟今日宣布投資數位台灣四大新計畫，延伸微軟雲服務足跡至台灣，將台灣納為微軟全球超過60多個資料中心區域，在台灣設立首座Azure資料中心區域。

身為微軟主要伺服器供應商的緯穎，不僅總經理洪麗甯到場到場，連母公司緯創集團副董事長黃柏漙也現身力挺大客戶，期望能在未來微軟台灣新設資料中心佈建商機中「分杯羹」。

緯穎除幫微軟代工資料中心外，緯穎也與微軟深度合作，前者成立初期就導入微軟Azure雲端平台，許多業務直接上雲，包含ERP系統解決方案。

洪麗甯表示，希望未來可以在台灣直接使用微軟雲服務，因為以前有很多需要送到日本的資料，有時效性、延遲性，如果微軟在台設立新資料中心，緯穎會使用更多相關服務。