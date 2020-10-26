揚明光第3季每股淨損0.42元 連四季虧損
揚明光學（3504）26日召開董事會，通過上季財報，單季營收10.99億元，毛利率17.9%，營業淨損5,200萬元，稅後淨損4,800萬元，每股淨損0.42元，連四季虧損。
累計今年前三季營收28.59億元，營業毛利5.10億元，毛利率17.9%，營業損失1.94億元，稅後淨損1.7億元，每股虧損1.48元。
揚明光學表示，取像光學如先前法人說明會所預估，第3季為需求旺季，出貨數量季增三成，依客戶目前下單情形，預計第4季出貨較第3季減少；微投光機第3季高階機種出貨減少，雖有低階新機種量產加入，但因中國客戶備貨保守，出貨數量較第2季減少一成，預估第4季出貨數與第3季持平或略增；生財用3D列印機及光學元件類產品第3季出貨較第2季增加，預期第4季與第3季約相當。
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