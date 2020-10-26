義隆Q3每股純益3.71元 賺贏上半年
觸控IC廠商義隆（2458）於今（26）日公布第3季每股純益為3.71元，單季賺贏上半年，前三季每股純益達7.04元，法人估計，該公司今年有機會大賺超過一個股本。
義隆9月業績續創歷史新高，第3季合併營收為47.07億元，季增33％、年增幅度達73.5％，獲利為10.8億元，季增17.6％，年增57.4％，每股純益為3.71元。
義隆累計前三季合併營收達104.52億元，年增54.2％，歸屬母公司業主淨利為20.51億元，年增35.4％，每股純益為7.04元。法人估計，該公司今年業績有機會大增逾五成，並賺進超過一個股本。
展望第4季，義隆董事長葉儀晧先前提到，表現應會比去年同期明顯成長，本季與明年第1季的營運，可能都會達歷年同期新高。
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