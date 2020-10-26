圓剛攜手策略合作夥伴籌組AVerAI 聯盟 開創新業績

數位影音技術領導品牌的圓剛科技（2417），29日將舉辦AVerAI 聯盟發表會，以本身擁有的專業核心影像截取技術及軟硬體整合能力，透過水平式結合相關硬體、軟體及雲端智能管理等策略夥伴，成立AVerAI人工智慧聯盟，將是開拓新業績的有力憑借。

AVerAI 聯盟發表會，邀請AI圖形處理器大廠輝達(NVIDIA)介紹NVIDIA在人工智慧的最新發展與未來趨勢外，並攜手策略合作夥伴組建聯盟，邀請AI安全監控分析的鐵雲科技、工廠智能檢測的小柿智檢 、機器視覺服務的新亞洲儀器 、雲端智能管理的奧暢雲 (Allxon)及智慧聲控的中華電，分享AVerAI在不同產業領域的實際應用與最新解決方案。

圓剛指出，AVerAI人工智慧機器視覺解決方案搭載Jetson模組系統，透過AI邊緣運算技術將影像分析、辨識以幫助工廠、零售、醫療、車載等產業做AI智慧升級。

圓剛強調，最新上市的AI BOX EN715採用小巧尺寸，提供無風扇及有風扇的散熱設計，搭載輝達NVIDIA Jetson Nano / Xavier NX模組，並結合圓剛影像擷取核心技術為客戶提供最佳智慧影像分析，成為智慧零售、視訊監控、醫療與智慧城市應用最佳的邊緣運算解決方案。

受惠疫情下宅經濟、在家辦公等興起，圓剛9月營收12.29億元，再創單月新高，月增21%，年增463%；前九個月營收48.3億元，年增123%，亦是歷年同期新高。上半年每股純益(EPS)0.84元，是2012年以來最好的成績。