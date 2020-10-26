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微軟資料中心在地化 將創3000億產值

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

微軟宣布加碼投資台灣，預估4年內為台灣創造超過3000億的經濟產值。微軟26日宣布投資數位台灣新計畫，包括落地資料中心、增設雲端硬體團隊等。台灣微軟總經理孫基康表示，新投資預計能在4年內為台灣帶來超過3000億的經濟產值。總統蔡英文歡迎說，這次微軟投資台灣的新計畫，將帶來互利及雙贏。

創造超過3000億產值

孫基康說，微軟在台灣耕耘超過30年，近4年間陸續成立物聯網創新中心、人工智慧研發中心、微軟新創加速器，如今將在台灣設立首座Azure資料中心區域，並在台灣增設「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」，計劃將台灣作為亞洲營運中心，設計適用AI、 物聯網與邊緣運算解決方案的先進雲端軟硬體基礎建設，提供微軟全球資料中心使用，拉抬台灣伺服器供應鏈在全球的重要性。

另外，孫基康也表示，微軟將發動微軟夥伴生態系，攜手資通訊夥伴帶領各產業擁抱5G加AIoT數位轉型大戰略，微軟搭橋，台灣產業上橋，協助台灣頂尖企業跨步國際市場；注入微軟國際級資安資源，高規守護台灣產業鏈等，全面加速台灣產業數位轉型。他也承諾，將為台灣培育超過20萬名產業數位人才，以提升台灣的科技強度。

這次的投資計畫，是微軟歷年來在台灣的最重大筆投資。根據IDC預估，微軟與產業生態系將在2024年前為台灣帶來超過3000億台幣經濟產值，創造超過3萬個工作機會。

強化台美合作

總統蔡英文指出，因疫情影響，全球局勢出現重大轉變、供應鏈重組，此時正是深化台灣與美國關係的最有利時機，「台灣在高階硬體方面有不可取代的優勢，不管是資安、智慧財產保護方面，都是美國及其他先進國家值得信賴的夥伴。」

「微軟在台灣成立首座雲端資料中心、擴編雲端技術團隊，這些投資都能有效推動台灣雲端產業發展，為台灣產業注入新的動能。」蔡英文說，不僅能繼續強化5G、AI等產業的應用，還能帶動醫療、金融和智慧政府等領域的數位轉型，讓台灣各領域企業蓬勃發展，相信這次微軟投資台灣的新計畫，可以增強台美雙方合作的力道，帶來互利及雙贏。

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