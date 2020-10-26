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微軟雲服務落地台灣 打造台灣成亞洲數位轉型中樞

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
微軟雲服務足跡落地台灣 打造台灣成為「亞洲數位轉型中樞」。微軟/提供
微軟雲服務足跡落地台灣 打造台灣成為「亞洲數位轉型中樞」。微軟/提供

微軟今（26）日宣布投資台灣四大新計畫：延伸微軟雲服務足跡至台灣，在台灣設立首座Azure資料中心區域；在台設立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」，將台灣作為亞洲營運中心，設計適用AI、 物聯網與邊緣運算解決方案的先進雲端軟硬體基礎建設，提供微軟全球資料中心使用，拉抬台灣伺服器供應鏈於全球之重要性。

發動微軟夥伴生態系，由微軟搭橋，台灣產業上橋，助攻台灣頂尖企業跨步國際市場；注入微軟國際級資安資源，高規守護台灣產業鏈等，全面加速台灣產業數位轉型。微軟許諾將為台灣培育超過20萬產業數位人才，全面提升台灣科技強度，並打造台灣成為亞洲數位轉型中樞。

微軟在台超過30年，看準台灣做為亞太科技重鎮的實力，近四年投資腳步加速，陸續成立了物聯網創新中心、人工智慧研發中心、微軟新創加速器，如今微軟雲端服務延伸至台灣，將台灣納為全球雲端基礎建設網絡之一，更是歷年來最重大投資計畫。IDC預估，微軟與產業生態系將在2024年前為台灣帶來超過3000億台幣經濟產值，創造超過3萬個工作機會。

為加速台灣的數位轉型和產業創新，微軟致力於提供最安全與可擴展的雲端服務，協助客戶勇敢創新及想像產業的未來。全新在台設立的資料中心區域將成為微軟全球雲端基礎架構網絡之一，同時微軟全球雲服務區域將達66個。

因應客戶對於應用程式開發與維運上的高可用性與彈性需求，這座新建設的資料中心區域亦具可用性區域（Availability Zone），配有獨立電源、網路與冷卻機制，以增強資料中心遭遇事故的承受度。

隨微軟全球雲端網路持續擴增，微軟在台成立的Azure雲端硬體與基礎建設團隊，將台灣作為亞洲營運中心，此團隊將專注於設計發展先進的雲端軟硬體基礎設施，為微軟座落於全球的資料中心提供伺服器設計的最佳後援。

微軟加碼投資台灣，將台灣納為全球雲端基礎建設網絡中，為歷年來最重大投資計畫。台灣微軟總經理孫基康表示：「透過微軟可擴展、低延遲和高安全的雲服務，我相信台灣企業組織將能在高規格的網路安全和合規標準下落地資料，並運用先進的AI與物聯網等科技創新。透過建立世界頂規的雲端科技，我們將引領台灣指標產業走向數位轉型的下一步，特別是奠定經濟基石的半導體、製造業與資通訊產業。藉此，微軟將持續致力推動台灣的產業創新和經濟增長，輔佐台灣成為亞洲數位轉型中樞。」

微軟雲服務足跡落地台灣 打造台灣成為「亞洲數位轉型中樞」。微軟/提供
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微軟 雲端服務

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