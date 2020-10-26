圓剛攜手策略合作夥伴 29日舉辦AVerAI聯盟發表會

圓剛（2417）將於本周四（10月29日）舉辦AVerAI 聯盟發表會。圓剛不僅擁有專業核心影像截取技術及軟硬體整合能力，更透過水平式結合相關硬體、軟體及雲端智能管理等策略夥伴，成立AVerAI人工智慧聯盟，為產業內系統整合商提供多元及彈性的AI邊緣運算解決方案以解決企業痛點。

圓剛的AVerAI人工智慧機器視覺解決方案搭載Jetson模組系統，透過AI邊緣運算技術將影像分析、辨識以幫助工廠、零售、醫療、車載等產業做AI智慧升級。圓剛近年積極轉型開發嵌入式邊緣運算系統，同時也是NVIDIA® Jetson Elite Partner，可及時解決客戶技術問題。

其系統再結合圓剛影像擷取核心技術，可從HDMI、SDI、VGA、MIPI CSI-2或IP Camera等各式影像來源擷取後做AI視覺分析辨識，以提升產業生產力、降低誤判率與有效節省成本。圓剛最新AI BOX EN715採用小巧尺寸，提供無風扇及有風扇的散熱設計，搭載輝達NVIDIA Jetson Nano™ / Xavier™ NX模組，並結合圓剛影像擷取核心技術為客戶提供最佳智慧影像分析，是智慧零售、視訊監控、醫療與智慧城市應用最佳的邊緣運算解決方案。

AVerAI 聯盟發表會除了邀請到AI圖形處理器大廠輝達(NVIDIA)介紹NVIDIA在人工智慧的最新發展與未來趨勢外，並攜手策略合作夥伴組建聯盟，邀請AI安全監控分析-鐵雲科技 (IronYun)、工廠智能檢測-小柿智檢 (IntelligenX)、機器視覺服務-新亞洲儀器 (Photon-Tech)、雲端智能管理-奧暢雲 (Allxon)及智慧聲控-中華電信，分享AVerAI在不同產業領域的實際應用與最新解決方案。