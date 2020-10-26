微軟在台設立新資料中心 鴻海劉揚偉看好未來合作

微軟今（26）日宣布加碼投資台灣，將在台設立全新的資料中心，身為微軟伺服器主要供應商的鴻海（2317）董事長劉揚偉出面力挺，他指出，鴻海與微軟將有很多合作計畫，其中一個就是在台灣部分，未來會陸續公布，看好資料中心佔比在伺服器事業會越來越大。

微軟今日宣布投資數位台灣四大新計畫，將台灣納為微軟全球超過60多個資料中心區域，在台灣設立首座Azure資料中心區域。根據IDC預估，微軟與產業生態系將在2024年前為台灣帶來超過3000億台幣經濟產值，創造超過3萬個工作機會。

微軟伺服器主要供應商鴻海、緯創（3231）集團及旗下雲端大廠緯穎（6669）皆出席力挺，鴻海由董事長劉揚偉親自出席，緯創由副董事長黃柏漙到場，而緯穎則由總經理洪麗甯出席。

劉揚偉表示，鴻海與微軟將有很多合作計畫，其中一個就是在台灣的業務合作，未來會陸續公佈，之後法說會上可能還會公佈新的合作計畫。

微軟伺服器主要代工廠包含英業達（2356）、緯穎、鴻海及廣達（2382）四大業者，2019年緯穎為最大供應商，占微軟總出貨量約達四成，其次依序為為英業達、鴻海及廣達。

鴻海集團原先在伺服器就有龐大布局，今年內部更是下了軍令，要全力衝刺伺服器業務，重點鎖定CSP業者，而旗下操盤伺服器的工業富聯（FII）更卯足勁搶單，順利拿下更多微軟訂單。

鴻海伺服器客戶涵蓋品牌伺服器商慧與科技（HPE）、戴爾（Dell），CSP客戶除了亞馬遜（Amazon）之外，原本就手握微軟不少訂單，而中國網路三巨頭BAT中的阿里巴巴及騰訊也是其客戶群之一。

隨著伺服器戰略調整，鴻海董事長劉揚偉先前設定營運目標，CSP伺服器今年有雙位數成長，明年也是成長可期，至於品牌產品則有些滑落。整體來看，去年相關總營收逼近一兆，今年預計將會超過1兆元左右。

至於近期美國總統大選，鴻海威州廠被傳出將更改投資項目，放棄6代面板廠。對此，劉揚偉回應，生意上都要看市場需求，鴻海會跟著市場需求去調整，而墨西哥廠部分伺服器組裝訂單將移至威州生產。