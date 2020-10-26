影／微軟加碼投資台灣 小英:強化台美關係 創造工作機會

微軟下午宣布加碼投資台灣，根據IDC預估，微軟與產業生態系將在2024年前為台灣帶來超過3000億台幣經濟產值，創造超過3萬個工作機會，蔡英文總統特別前往參加啟動儀式，蔡英文表示，我們跟美國「強強聯手」，打造世界性行銷網路，共同進軍及布局印太地區。

隨著全球雲端需求急速擴增，微軟下午宣布投資數位台灣四大新計畫：延伸微軟雲服務足跡至台灣，將台灣納為微軟全球超過60多個資料中心區域，在台灣設立首座Azure資料中心區域，揚升台灣於國際雲網絡之地位；在台設立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」，將台灣作為亞洲營運中心，設計適用AI、 物聯網與邊緣運算解決方案的先進雲端軟硬體基礎建設，提供微軟全球資料中心使用，拉抬台灣伺服器供應鏈於全球之重要性。

微軟在台超過30年，近四年更是加速投資腳步加速，陸續成立了物聯網創新中心、人工智慧研發中心、微軟新創加速器，如今微軟雲端服務延伸至台灣，將台灣納為全球雲端基礎建設網絡之一，更是歷年來最重大投資計畫，根據IDC預估，微軟與產業生態系將在2024年前為台灣帶來超過3000億台幣經濟產值，創造超過3萬個工作機會。

蔡英文在致詞中也說，美國作為全球的高科技發展的龍頭，台美雙方可以結合彼此的優勢，在供應鏈重整上加強合作，一定可以為台灣和美國以及很多科技先進的國家，帶動科技飛躍性的進步，創造巨大的經濟效益。微軟加碼投資就是在深化我們與國際、尤其是與美國合作其中一個非常重要的關鍵，微軟會是我們最好的合作的夥伴，也是會和台灣攜手打國際盃最好的一個好夥伴。