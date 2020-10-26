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影／微軟加碼投資台灣 小英:強化台美關係 創造工作機會

攝影中心 / 記者鄭超文/即時報導
微軟下午宣布加碼投資台灣，經濟部長王美花親自出席。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，經濟部長王美花親自出席。記者鄭超文／攝影

微軟下午宣布加碼投資台灣，根據IDC預估，微軟與產業生態系將在2024年前為台灣帶來超過3000億台幣經濟產值，創造超過3萬個工作機會，蔡英文總統特別前往參加啟動儀式，蔡英文表示，我們跟美國「強強聯手」，打造世界性行銷網路，共同進軍及布局印太地區。

隨著全球雲端需求急速擴增，微軟下午宣布投資數位台灣四大新計畫：延伸微軟雲服務足跡至台灣，將台灣納為微軟全球超過60多個資料中心區域，在台灣設立首座Azure資料中心區域，揚升台灣於國際雲網絡之地位；在台設立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」，將台灣作為亞洲營運中心，設計適用AI、 物聯網與邊緣運算解決方案的先進雲端軟硬體基礎建設，提供微軟全球資料中心使用，拉抬台灣伺服器供應鏈於全球之重要性。

微軟在台超過30年，近四年更是加速投資腳步加速，陸續成立了物聯網創新中心、人工智慧研發中心、微軟新創加速器，如今微軟雲端服務延伸至台灣，將台灣納為全球雲端基礎建設網絡之一，更是歷年來最重大投資計畫，根據IDC預估，微軟與產業生態系將在2024年前為台灣帶來超過3000億台幣經濟產值，創造超過3萬個工作機會。

蔡英文在致詞中也說，美國作為全球的高科技發展的龍頭，台美雙方可以結合彼此的優勢，在供應鏈重整上加強合作，一定可以為台灣和美國以及很多科技先進的國家，帶動科技飛躍性的進步，創造巨大的經濟效益。微軟加碼投資就是在深化我們與國際、尤其是與美國合作其中一個非常重要的關鍵，微軟會是我們最好的合作的夥伴，也是會和台灣攜手打國際盃最好的一個好夥伴。

由於這樣投資有許多貴賓出席，主持人本來宣布蔡總統即將抵達會場，結果蔡總統沒有進入會場反而到貴賓室等候，主持人在會場宣布，要等候政府機關首長都到齊後才典禮才開始，最後看到經濟部長王美花匆匆趕來，隨後總統就進入會場開始投資儀式。

微軟下午宣布加碼投資台灣，邀請經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、台灣微軟總經理孫基康、蔡英文總統（中）美國在台協會副處長谷立言、科技部長吳政忠及行政院科技會報執行秘書蔡志宏共同主持啟動儀式。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，邀請經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、台灣微軟總經理孫基康、蔡英文總統（中）美國在台協會副處長谷立言、科技部長吳政忠及行政院科技會報執行秘書蔡志宏共同主持啟動儀式。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，蔡英文總統（中）親自出席啟動儀式。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，蔡英文總統（中）親自出席啟動儀式。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，邀請經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、台灣微軟總經理孫基康、蔡英文總統（中）美國在台協會副處長谷立言、科技部長吳政忠及行政院科技會報執行秘書蔡志宏共同主持啟動儀式，。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，邀請經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、台灣微軟總經理孫基康、蔡英文總統（中）美國在台協會副處長谷立言、科技部長吳政忠及行政院科技會報執行秘書蔡志宏共同主持啟動儀式，。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，邀請經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、台灣微軟總經理孫基康、蔡英文總統（中）美國在台協會副處長谷立言、科技部長吳政忠及行政院科技會報執行秘書蔡志宏共同主持啟動儀式。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，邀請經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、台灣微軟總經理孫基康、蔡英文總統（中）美國在台協會副處長谷立言、科技部長吳政忠及行政院科技會報執行秘書蔡志宏共同主持啟動儀式。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，蔡英文總統（中）出席時表示，這項合作可以創造三萬個工作機會。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，蔡英文總統（中）出席時表示，這項合作可以創造三萬個工作機會。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，蔡英文總統（中）親自出席啟動儀式。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，蔡英文總統（中）親自出席啟動儀式。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，蔡英文總統（中）出席時表示，台美合作可以一起打國際盃。記者鄭超文／攝影
微軟下午宣布加碼投資台灣，蔡英文總統（中）出席時表示，台美合作可以一起打國際盃。記者鄭超文／攝影

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