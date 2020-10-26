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Chromebook第3季價量齊揚 主力代工廠廣達受惠最大

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

Chromebook 2020年第3季出貨量年增90%，平均價格由300美元漲至320美元，價量齊揚之下，使得Chromebook主力代工廠廣達（2382）受惠最大，其他包括仁寶（2324）、英業達（2356）與緯創（3231）等筆電代工廠，均可望受惠。

市場研究機構 IDC 估計，2020年第3季，Chomebook 全球出貨量約達 900 萬台，較去年同期大增 90%，占該季個人電腦（PC） 總出貨量的 11%。相較之下，第3季整體 PC 出貨量的年增率只有 15%。

除了出貨量飆升，由於Chromebook效能越來越強，並加入觸控螢幕等新功能，消費者開始願意花更高的價格購買Chromebook。IDC統計，2020年第2季，Chromebook的平均售價為320美元，高於2018年第2季的不到300美元。可以看出，Chromebook可以說是價量俱揚，對提升代工廠的營收與獲利，將有直接幫助。

另外，市場調查公司 Canalys 則指出，2020年第3季，全球PC市場延續第2季的復甦力道，包括桌機、筆電和工作站（Workstation），合計出貨量達到7,920萬台，年增12.7%，創下近十年來最佳表現。

以Chromebook主力代工廠廣達來說，2020年9月筆電出貨640萬台，超越8月的630萬台，再創單月出貨新高。廣達2020年第3季筆電出貨1830萬台，季增26.2%，年增96.7%，優於該公司之前預估，第3季筆電出貨季增兩位數的預估，也符合IDC預估，第3季Chromebook出貨量年增九成的水準。

廣達2020年前九個月筆電出貨4010萬台，已經超越2019年全年筆電出貨3510萬台，由於遠距教學，遠端上班需求持續熱絡，法人預期，廣達2020年第4季業績，有機會維持在高檔水準，法人之前預估，廣達2020年筆電出貨將落在5000萬至6000萬台之間。

筆電 Chromebook 廣達

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