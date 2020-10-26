台灣大myAngel御守錶科技照護服務 今上線

台灣大哥大（3045）運用物聯網技術，耗時3年研發「myAngel科技照護」體系，今（26）日宣布正式上線，包括專為高走失風險族群量身打造的myAngel御守錶、關心年長者活動狀態的myAngel App，以及同步啟動M+通訊軟體「愛協尋」服務功能，號召全台各地志工協尋失蹤長者，整合「關懷、預防、協助」三項服務，全民一起「銀髮守護，分分秒秒」。

台灣大總經理林之晨今（26）日出席「myAngel御守錶科技照護」發表記者會，宣布「myAngel科技照護」體系正式上線。林之晨提到，小時候他幾乎是由外公、外婆帶大，因此深刻體會「家有一老、如有一寶」的生活經驗，也希望長者們都能有完善的照護服務。

台灣大哥大針對年長者、高走失風險族群以及照護者，推出具有次世代定位、遠端求助等多項功能的「myAngel科技照護」體系，整合集團核心技術及電信、網路資源，投入科技照護服務領域。林之晨也表示，此項專案具有高度公益性，不會以財務結果作為唯一的指標，更重要的是能協助有需要的家庭。

為解決長者容易走失狀況，myAngel御守錶具備多重定位功能，可涵蓋室內室外，讓照顧者掌握長者位置；家屬亦可設定特定地理範圍，當長者進入或離開範圍時通知家屬，減少走失風險；當長者遭遇緊急狀況時，可用myAngel御守錶「一鍵呼救」功能，釋出求救訊息，並提供當下呼救定位點，讓家屬可依此定位點到場救援。此外，御守錶並具備計步功能，可以記錄長者每日運動量，持續健康關懷。

目前市面上許多科技手錶，包括兒童手錶和針對科技愛好者的新潮手錶，通常功能繁雜、耗電量高，對長者來說，用起來不太方便。台灣大針對長者需求所設計的myAngel御守錶，運用NB-IoT技術，充分發揮物聯網的低功耗特性，讓手錶待機可長達5到7天。另外，操作功能也很簡單，沒有其他手錶可能誤觸語音、簡訊等產生額外費用的困擾，降低對手錶配戴者的干擾，同時也減輕照護者的負擔。