緯創加速布局AIoT領域 首度展示智慧路側解決方案

緯創（3231）攜手成功大學及興創知能，於今（26）日舉辦「2020 自駕車高精地圖布建與導航安全實證國際研討會」，首度展示緯創與交通大學智慧視覺系統設計實驗室，所開發之智慧路側設施及其驗證成果。

緯創總經理沈慶堯表示：「在數位轉型這條路上，緯創從未缺席，人工智慧與5G通訊技術的興起，將為智慧交通產業帶來新的可能性。緯創也將持續導入智慧科技，創造產業加值並逐步提升台灣智能產業在國際之發展。」

緯創自108年開始執行高精地圖於自駕車資通訊系統整合研發實證工作迄今，過程中結合高精圖資與數位空間資訊，提供雲端整合服務平台。2020年緯創更偕同成功大學智慧駕駛車輛於台南場域成功驗證智慧路側解決方案，透過盲點偵測輔助功能，避免車輛視距被遮蔽的問題。

另一方面，緯創「智慧路側解決方案」乃攜手交通大學電子工程學系智慧視覺系統設計實驗室團隊，共同發展路側端輔助感知設備，用以偵測盲點區域或路線上的物件資訊。

為使我國無人載具創新實驗條例沙盒申請，以及無人載具科技實證運行補助計畫案源之運行資料，傳至自駕資訊整合平台，以達成跨部會合作及我國自駕產業發展推動，109年度起內政部承接國家發展委員會自動駕駛資訊整合平台系統，也同步委託緯創持續維運並精進自動駕駛資訊整合平台，爰此，緯創持續針對自動駕駛資訊整合平台進行優化，並致力於全面介接通過無人載具沙盒申請之自駕車營運團隊，及各開放場域路線之測試運行資料。

目前自駕資訊整合平台已可提供以車端、路側設備、雲端與圖資整合之服務，並可依不同使用者權限需求，提供適地之自駕車車內外即時影像、車輛運行資訊及事件紀錄儲存與調閱服務，達成自駕車運行時的「資料保全」與「監理」目標。平台更納入提供高精地圖供應服務的可行性測試，並從中梳理符合自動駕駛營運所需之圖資派發與循環利用模式，達成平台推廣使用之綜效。

緯創近年除投入雲端、綠資源及科技教育服務事業，更積極聚焦在企業雲服務、物聯網、醫療設備和智慧交通等新事業發展，成為提供創新技術服務的先驅領導者。期望結合集團布局多年的車載設備、AIoT與通訊技術與公部門及相關領域專業團隊攜手合作，實踐創新智慧應用產業發展願景。