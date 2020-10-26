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盛群第4季表現有望優於第3季 續創新高
微控制器（MCU）廠盛群（6202）於今(26)日公布第3季每股純益為1.27元，累計前三季每股純益為2.97元。展望本季，該公司認為，營運表現還有機會更好，續創歷史新高。
盛群第3季合併營收為15.06億元，季增6％，年增34.4％，創歷史新高，累計前三季合併營收為39.59億元，年增17.7％。
以獲利來看，盛群第3季歸屬母公司淨利為2.87億元，季增20.6％、年增29.6％，每股純益為1.27元。累計前三季歸屬母公司淨利為6.71億元，年減1.2％。
盛群前三季在中國與台灣的業績分別成長逾三成與逾二成，包括防疫、清潔與宅經濟相關應用需求熱絡，並有大陸去美化、小廠遭代工產能排擠而來的轉單等效應挹注，但在部份海外市場則呈現衰退。
盛群認為，第4季營運有可能優於第3季，主要是大陸與台灣市場表現有機會延續第3季佳績，海外市場下單情況也回溫。
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