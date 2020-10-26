市場庫存水位仍偏低 市場看國巨併入基美市佔率提升

被動元件大廠國巨（2327）為全球晶片電阻最大供應商，併入基美後，晶片電阻維持市佔率第一，鉭質電容市佔率轉為第一，MLCC市佔率提高至14%至15%終端需求復甦，鉭質電容產能滿載，市場法人看好國巨明年營運可望較今年成長。

國巨第3季營收翻倍，主要由於7月起併入基美（Kemet）營收，3Q為消費性電子旺季，NB、PC、手機拉貨強勁帶動 MLCC及R-Chip營收穩定成長，因基美平均毛利率32%-35%，低於國巨今年第2季的44.3%，加上今年第3季進行15%價格折扣，3Q毛利率將落在35%-40%，業外推估匯損金額高達4億元。

展望第4季，3Q動能延續，車用景氣復甦，基美鉭質電容持續供不應求，第4季可望淡季不淡。

對於後市的市況，市場法人認為，由於市場庫存水位仍低，5G手機電容、電阻數量增加延續拉貨動能。由於第3季代理商庫存水位偏低，預估今年第4季客戶仍無額外囤貨或備貨，2021年拉貨動能延續。

此外，國巨與鴻海（2317）結盟，未來將供貨鴻海集團旗下子公司，帶動 MLCC及R-Chip 出貨量提升。明年5G手機帶動規格升級，單支5G手機所需電容顆數及電阻顆數增加20%至40%，預估明(2021)年MLCC及R-Chip營收將持續成長。

由於後市營運市場法人持續看好，近期以來，外資對國巨的進出明顯轉為買超，累計今年9月的單月買超6,383張，而10月以來，外資仍維持買超動作，雖然10月尚未結束，但是累計至上周五(23)日為止，外資10月買超7,083張，也外資持續買超下，後市國巨股價表現可以留意。