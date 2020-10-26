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廣達分紅超優！他年資3年領4.5個月 網讚：肉鬆發大財

聯合新聞網 / 綜合報導
在廣達工作的網友自爆領了4.5個月的分紅，令人羨慕。圖為廣達總部／報系資料照
在廣達工作的網友自爆領了4.5個月的分紅，令人羨慕。圖為廣達總部／報系資料照

時序接近年底，多間電子代工大廠年度分紅額度出爐，有網友在PTT透露，自己的年資快3年半，足足零到了4.5個月的分紅，優渥的福利讓其他網友相當羨慕，直說「疫情下可以分這麼多很不錯了」，大讚是幸福企業，「肉鬆（指廣達）發大財」。

有網友在PTT發文表示，他在廣達BU9（雲端運算部門）工作，年資共3年又2.5個月，今年拿到分紅額度足足有4.5個月，且老闆稱因為員工表現良好，因此今年比去年提早一周發放分紅，讓他直呼「非常滿意」。

其他也在廣達工作的網友紛紛透露自己拿到的分紅獎金，留言「在BU9工作1年拿到2.2個月，不知道算不算好？」、「非BU9，3年只拿1.4個月」、「非BU9，1.5年拿1.9個月，夠慘」、「非BU9，未滿1年拿0.9個月」、「非BU9，0.4年拿0.2個月，準備離職中」、「BU9年資1.5年拿3.5個月」。

其他網友相當羨慕，留言「紅人，BU9只能羨慕了」、「贏過這裡八成的公司了」、「肉鬆發大財」、「財富自由」、「上看20個月，厲害」、「這種疫情下可以這樣我覺得不錯了」、「疫情對肉鬆根本利多，筆電跟server都是」、「肉鬆讚讚讚」、「這個是頂標吧」、「這樣可以自稱系統廠一哥嗎？」

據統計，廣達9月營收1,123.75億元，月增6%，年增24.5%，僅次於2011年3月。第3季筆電出貨1,830萬台，季增26.2%，年增96.7%，創單季新高；前三季筆電出貨4,010萬台，超越2019年全年筆電出貨3,510萬台。

PTT 廣達

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