新Mac趕工 台鏈總動員

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
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供應鏈傳出，蘋果預計11月發表首款搭載自製電腦中央處理器（CPU）「Apple Silicon」的Mac電腦，台灣供應鏈近期總動員，相關設備協力廠已接獲Apple Silicon兩大台灣重量級夥伴台積電與欣興要求，加快驗收交機腳步，推升台積電、廣達、欣興等相關供應鏈出貨動能。

遭到點名的廠商未評論單一客戶訊息。受疫情影響，蘋果今年新品發表會首度全數採線上舉行，並傳出將有三場線上新品發表會，其中，9月推出iPad與Apple watch等新品，10月主打iPhone 12系列新機，11月可能舉辦第三場新品發表會。

業界普遍預期，11月的新品發表會，主角是首款搭載安謀（ARM）架構自製電腦中央處理器（CPU）Apple Silicon的Mac電腦，將蘋果今年新品發表會推向最高潮，也讓今年蘋果在手機、智慧穿戴，以及筆電三大新品到期，大搶年底耶誕旺季商機。

蘋果目前除了Mac產品，多採用自家設計的處理器晶片。據悉，蘋果將在今年底前推出第一款搭載Apple Silicon的Mac，逐步取代英特爾CPU，預計以兩年左右的時間，將所有蘋果電腦全數搭載自家處理器。

機構數據顯示，蘋果MacBook系列單季出貨量約300萬至400萬台，年出貨量1,200萬至1,600萬台，規模不容小覷，因此若相關產品線設計需求，專案建設周期勢必在今年內完成，進而因應龐大的換機需求，組裝廠廣達後續訂單可期。

供應鏈傳出，Apple Silicon將由台積電獨家代工，欣興提供載板，是蘋果此次推出新晶片最仰賴的兩家台廠。為符合蘋果新晶片量產腳步，台積電、欣興已要求相關設備廠加快機台驗收交機腳步，準備衝刺量產。

台積電5奈米近期接單暢旺，產能滿載，法人推估，相關產能除了支援iPhone 12最新A14處利器生產之外，也獨家取得Apple Silicon代工訂單。

另外，欣興今年4月已定案龜山廠區相關擴建，外傳即是配合台積電先進製程所需，該廠區建設代號為「旺旺專案」，主要配合蘋果Mac電腦新處理器應用。欣興2019年載板產能增加約一成多，由於訂單強勁，正積極擴產，預計去年底到今年底載板產能增加約12%。

由於部分製程涉及載板廠商配合，設備業界傳出，協力設備商都已接獲加速驗收交機的指示，特別在相關系統整合與檢測領域。

台積電 蘋果 Apple

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