非蘋搶進智慧TV 台鏈受惠

蘋果iPhone 12系列新機搶盡近期智慧手機市場鋒頭之際，非蘋品牌則強攻物聯網（IoT）相關產品，包括小米、華為、realme，OPPO等業者近期不約而同推出智慧電視搶市，增添品牌能見度。

法人看好，非蘋大廠搶進智慧電視市場，期擴大其在物聯網市場競爭力，除了既有的手機供應鏈，合作夥伴也將更擴大到智慧電視代工、零組件業者，包括聯發科、友達、群創、瑞軒、晶電等供應鏈都將受惠。

小米台灣首度在台灣市場推出「小米智慧顯示器65型」，是小米在台灣市場首款大型家電，讓小米在智慧家庭藍圖完成最大一塊拼圖。小米布局智慧顯示器市場多年，根據奧維雲網統計，小米智慧顯示器第2季出貨量，已躋身全球前五大品牌。

小米智慧顯示器除了在小米商城首賣，11月起也將在小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館與燦坤3C等陸續開賣。

進軍物聯網市場是小米的核心策略，小米統計，目前其物聯網平台連接的設備數達到2.71億台智慧裝置（不含智手機及筆電），其生態系產品還包括空氣清淨機、變頻電風扇、掃拖機器人、AI智慧音箱等。

華為進軍智慧電視，由旗下次品牌榮耀先推出智慧屏產品，去年華為也發表了智慧屏產品，特別的是，華為面對美國禁令，手機產品無法搭載Google原生服務，因此開發了自己的作業系統鴻蒙OS。鴻蒙OS率先在華為的智慧電視上採用，對建構更多軟體服務的生態圈有所助益，也為未來若被迫要在手機上使用自家作業系統打下基礎。目前華為的智慧屏已推出 65吋與75吋的產品。

OPPO也強攻智慧電視產品，強調「OPPO不再僅是一家手機公司」，而是一家萬物互聯的科技公司，目前有500萬用戶選擇OPPO的物聯網裝置。OPPO此次首發的智慧電視包括「S1」與「R1」兩款，其中，S系列定位旗艦產品，擁有4K解析度；R系列定位較親民，強調其高性價比，兩款新品都採用聯發科的處理器。

OPPO分拆的獨立品牌realme，則攜手聯發科電視晶片進軍印度市場，推出「realme smart TV」產品。