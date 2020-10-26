蘋果大追單 穩懋產能爆滿

蘋果新iPhone銷售開紅盤，大尺寸的iPhone 12 Pro人氣更旺，僅大尺寸新機搭載、用來提升相機夜拍效果與擴增實境（AR）功能的關鍵零組件LiDAR（光學雷達掃描儀）因供應量不足而大缺貨。業界傳出，蘋果擔心LiDAR備貨量太少，恐拖累iPhone 12 Pro與接下來上市的iPhone 12 Pro Max出貨，近期緊急大追單，LiDAR主力代工廠穩懋忙翻天，產能大爆滿。

針對蘋果大追單，穩懋發言系統不予置評。不過，穩懋為滿足客戶需求，今年以來持續擴產，目前月產能達4.1萬片，並採購機台設備並投資南科園區，很可能是為大客戶需求而準備。穩懋並在既有廠房擴產，期盼透過高階製程以及龐大產能，甩開競爭對手追趕。

業界人士指出，蘋果為增強相機夜拍功能以及AR應用，今年首度採用LiDAR這款殺手級零組件，在iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max這兩款高階大尺寸新機導入。

LiDAR是iPhone新的關鍵零組件之一，穩懋是主要代工廠。若LiDAR備料不足，牽動鴻海、和碩等代工廠生產順利與否，因此蘋果內部相當重視。供應鏈指出，目前穩懋已加派人手，期盼能持續擴大LiDAR產線，滿足蘋果需求。業界人士指出，LiDAR是透過測量光束從物體返回所需的時間，建立所在空間的深度測繪圖，藉此實現增強夜間拍攝人向模式對焦；換言之，有了LiDAR，使用者就能在夜間時，以極短的時間讓相機對焦拍攝，達到專業相機的水準。

LiDAR也可運用在AR應用，使用者可透過蘋果商店的專屬App，對場景進行3D掃描，或者進行場景量測，此一應用對建築業或者室內設計師有莫大幫助，而一般使用者則可藉此體驗更多AR樂趣。也因此，蘋果今年在大尺寸新iPhone首度導入LiDAR，藉此強化夜拍與AR應用功能，作為吸引買氣的一大賣點。

另外，iPhone 12首波開賣全球瘋搶，瑞信證券調查，蘋果供應鏈雖應變加速出貨，但部分組件交期同步拉長，反映有缺貨狀況可能埋下生產變數，建議擇優布局規格升級主要受惠的大立光、台達電及代工份額最大的鴻海。