聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果大追單 穩懋產能爆滿

經濟日報 / 記者陳昱翔趙于萱╱台北報導
蘋果新機熱銷，緊急大追單，LiDAR主力代工廠穩懋忙翻天，產能大爆滿。（本報系資料庫）
蘋果新機熱銷，緊急大追單，LiDAR主力代工廠穩懋忙翻天，產能大爆滿。（本報系資料庫）

蘋果新iPhone銷售開紅盤，大尺寸的iPhone 12 Pro人氣更旺，僅大尺寸新機搭載、用來提升相機夜拍效果與擴增實境（AR）功能的關鍵零組件LiDAR（光學雷達掃描儀）因供應量不足而大缺貨。業界傳出，蘋果擔心LiDAR備貨量太少，恐拖累iPhone 12 Pro與接下來上市的iPhone 12 Pro Max出貨，近期緊急大追單，LiDAR主力代工廠穩懋忙翻天，產能大爆滿。

針對蘋果大追單，穩懋發言系統不予置評。不過，穩懋為滿足客戶需求，今年以來持續擴產，目前月產能達4.1萬片，並採購機台設備並投資南科園區，很可能是為大客戶需求而準備。穩懋並在既有廠房擴產，期盼透過高階製程以及龐大產能，甩開競爭對手追趕。

業界人士指出，蘋果為增強相機夜拍功能以及AR應用，今年首度採用LiDAR這款殺手級零組件，在iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max這兩款高階大尺寸新機導入。

LiDAR是iPhone新的關鍵零組件之一，穩懋是主要代工廠。若LiDAR備料不足，牽動鴻海、和碩等代工廠生產順利與否，因此蘋果內部相當重視。供應鏈指出，目前穩懋已加派人手，期盼能持續擴大LiDAR產線，滿足蘋果需求。業界人士指出，LiDAR是透過測量光束從物體返回所需的時間，建立所在空間的深度測繪圖，藉此實現增強夜間拍攝人向模式對焦；換言之，有了LiDAR，使用者就能在夜間時，以極短的時間讓相機對焦拍攝，達到專業相機的水準。

LiDAR也可運用在AR應用，使用者可透過蘋果商店的專屬App，對場景進行3D掃描，或者進行場景量測，此一應用對建築業或者室內設計師有莫大幫助，而一般使用者則可藉此體驗更多AR樂趣。也因此，蘋果今年在大尺寸新iPhone首度導入LiDAR，藉此強化夜拍與AR應用功能，作為吸引買氣的一大賣點。

另外，iPhone 12首波開賣全球瘋搶，瑞信證券調查，蘋果供應鏈雖應變加速出貨，但部分組件交期同步拉長，反映有缺貨狀況可能埋下生產變數，建議擇優布局規格升級主要受惠的大立光、台達電及代工份額最大的鴻海。

AR iPhone 12 Pro Max LiDAR

延伸閱讀

尺可以丟了！iPhone 12 Pro隱藏版功能幫你量身高

iPhone 12開箱發現「這瑕疵」 他緊問：要退貨聯繫賣家嗎？

5G版iPhone加速光達應用 台廠供應鏈吃補

iPhone 12系列夜間模式超有感升級 專業攝影師實拍心得

相關新聞

新Mac趕工 台鏈總動員

供應鏈傳出，蘋果預計11月發表首款搭載自製電腦中央處理器（CPU）「Apple Silicon」的Mac電腦，台灣供應鏈...

群創打進新Switch供應鏈

任天堂掌上型遊戲機Switch搭上疫情帶動的宅經濟商機，全球大熱賣，任天堂乘勝追擊，近期開始籌備明年推出的下一代Swit...

手機廠 同步布局小螢幕裝置

手機廠除了推出大螢幕的智慧電視產品，也同步布局小螢幕的智慧穿戴裝置，甚至包括無螢幕的智慧耳機、智慧音箱等產品，預期在物聯...

iPad出貨旺 鴻海、臻鼎沾光

蘋果iPhone 12新機熱銷之際，受惠新冠肺炎疫情帶動筆電、平板等遠距應用硬體熱銷，不少消費者將Pad當筆電替代使用，...

蘋果大追單 穩懋產能爆滿

蘋果新iPhone銷售開紅盤，大尺寸的iPhone 12 Pro人氣更旺，僅大尺寸新機搭載、用來提升相機夜拍效果與擴增實...

非蘋搶進智慧TV 台鏈受惠

蘋果iPhone 12系列新機搶盡近期智慧手機市場鋒頭之際，非蘋品牌則強攻物聯網（IoT）相關產品，包括小米、華為、re...

群創獨家技術 大小面板通吃

群創董事長洪進揚日前上修對景氣的看法，看旺這波面板景氣熱潮延續到2021年全年。除了受惠大尺寸面板熱賣，群創「大小通吃」...

新日興日夜趕工交貨 Q4業績樂觀

軸承大廠新日興（3376）今（25）日舉辦家庭日淨灘活動，董事長呂勝男受訪時指出，目前公司接單順暢，「周六晚上工廠都在不...

5G版iPhone加速光達應用 台廠供應鏈吃補

蘋果新5G版iPhone內建光達（LiDAR）功能，整體觀察，法人估Lumentum可受惠光達元件拉貨，台廠供應鏈包括穩...

熱門新聞

毫米波iPhone帶動天線封裝 日月光投控、景碩受惠

攻年輕人 IG成保險業務新藍海

5G版iPhone加速光達應用 台廠供應鏈吃補

企業大老挺池上秋收藝術節 富邦大董蔡明忠伉儷首出席

保險經營「滑世代」 吸客先吸睛

產業追蹤／新競技時代 服務業盯八趨勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。