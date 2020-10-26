iPad出貨旺 鴻海、臻鼎沾光

蘋果iPhone 12新機熱銷之際，受惠新冠肺炎疫情帶動筆電、平板等遠距應用硬體熱銷，不少消費者將Pad當筆電替代使用，供應鏈看好，iPad系列產品今年全年出貨量年增幅上看兩成，仁寶，鴻海、臻鼎-KY、台郡、華通等供應鏈沾光。

iPad主要組裝廠仁寶更釋出平板需求將延續至明年上半年的好消息。仁寶智慧型裝置事業群執行副總彭聖華指出，目前來看非PC業務第4季表現將優於第3季。由於新冠肺炎疫情短期不見降溫，因此遠距工作、居家教育商機仍在，看好平板需求將延續到2021年。

鴻海也是iPad代工夥伴之一。據了解，鴻海內部對今年平板需求始終看好，主要是不少消費者在上學方面，將平板替代為筆電使用，因此今年第2季以來，鴻海iPad生產重鎮成都廠生產線產能利用率率始終維持高檔。

iPad的PCB供應商包含臻鼎-KY、台郡、華通等指標大廠，今年在遠端教學需求催動下，相關廠商平板、筆電出貨自第2季已來始終維持高水準，今年相關應用板出貨量上看雙位數，且對第4季出貨也大多抱持樂觀看法。

業界人士指出，Chromebook供不應求盛況延續，也讓蘋果有機會乘勢搶市。尤其不少消費者、學校因為買不到筆電，把平板當作遠距應用終端替代裝置，蘋果在教育方案上今年加大力度，除了激勵Mac銷量增長外，價格更為親民的iPad更搶下不少教育市場市占。