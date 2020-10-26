群創打進新Switch供應鏈

任天堂掌上型遊戲機Switch搭上疫情帶動的宅經濟商機，全球大熱賣，任天堂乘勝追擊，近期開始籌備明年推出的下一代Switch生產計畫，規劃導入最夯的Mini LED顯示技術，並來台找群創供貨，打破過往Switch由夏普、日本顯示器公司（JDI）兩大日商供應顯示器的局面。

法人指出，Switch系列機種（一般版Switch＋小型廉價版機種Switch Lite）年銷量逾2,100萬台，是全球最受歡迎的遊戲機之一，群創接獲下世代Switch大單，成為台灣第一家打進Switch顯示器供應鏈的業者，不僅對群創業績助攻力道大，也意味群創新世代顯示器技術獲得業界肯定。

對於任天堂找上門，讓群創成為首家供應Switch關鍵顯示器零組件的台灣面板廠，群創總經理楊柱祥並未正面回應，但也未否認與任天堂接觸，僅透露「廠商來拜訪，是很正常的事」。他強調，今年第1季是群創營運谷底，第2季加溫，第3季比第2季更好，第4季也不錯。

業界人士指出，蘋果不願受制於三星獨大控制OLED面板來源，加速採用Mini LED技術的動作，已掀起各大品牌廠跟進風潮。任天堂明年新款Switch將首次搭載最先進的Mini LED顯示技術，藉此提升遊戲機的畫質與流暢度，同時降低電池功耗、增加主機續航力，刺激更多買氣。

微軟、索尼等遊戲機大廠普遍在下半年過後才推出新機，任天堂Switch挾掌上型操控、攜帶方便等優勢，大咬疫情帶來的宅經濟商機，不僅瘋狂熱銷，並一度傳出大缺貨。

根據任天堂最新一季的財報會議釋出的數據，截至今年8月，開賣三年多的Switch，全球累計銷量已經突破6,200萬台，超越經典主機「紅白機」，成為任天堂歷來賣得第六好的主機。

任天堂乘勝追擊，目標Switch追過全球銷售總量7,587萬台的3DS，朝該公司歷來賣得最好的前五大遊戲機邁進，因此全面強化新機賣點。

過往Switch面板主要由夏普、日本顯示器公司（JDI）兩家日商供貨IGZO技術的面板，群創以Mini LED打入Switch遊戲機供應鏈，將是台廠首次供貨任天堂關鍵面板組件。

受惠於面板報價續漲，群創近期基本面表現出色，9月合併營收263.54億元，月增7.8%，年增21.4%，來到近33個月高點。第3季合併營收745.68億元，季增11.5%，年增17.8%，是近11季來新高。