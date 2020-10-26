群創獨家技術 大小面板通吃

群創董事長洪進揚日前上修對景氣的看法，看旺這波面板景氣熱潮延續到2021年全年。除了受惠大尺寸面板熱賣，群創「大小通吃」，也在Mini／Micro LED等先進顯示技術積極布局，掌多項獨家關鍵技術，因此獲得遊戲機大廠任天堂的青睞。

群創Mini LED技術含金量高，是全球第一家發表首款可捲式Mini LED顯示屏的公司，相關產品厚度小於1公釐，可透過拼接方式，做到110吋以上可捲曲的大尺寸顯示器。這項新技術將於2021年初完成商品化量產，率先供應取代海報的公眾顯示器。

另外，群創也具備全台業界最獨到的55吋AM Mini LED COB拼接公眾顯示器、120吋8K MiniLED 顯示器等技術，並推出31.5吋144 Hz的 Mini LED 顯示器。群創執行副總丁景隆表示，相關技術將優先應用在電競、專業型顯示器上，預估明年就會開始小量試產。

Mini／Micro LED技術有多夯？研調機構集邦科技（TrendForce）預估，五年內Mini LED應用其滲透率將上看18％。群創表示，旗下獨家AM MiniLED COB拼接技術，最大的優點是具高黑占比、高亮度、高對比、高色飽、高清晰動態畫質及無尺寸限制，除要搶攻高級會議室、中控平台、大型室內廣告屏幕市場之外，未來還可延伸至智慧家電如智慧電視等，應用商機驚人。

另一家研調機構LEDinside研究中心預估，至2025年，全球Micro LED市場產值將達28.91億美元，市場前景備受各界矚目。群創於量子點光轉換色彩化技術、及選擇性巨量修補技術，已布局百餘件專利技術，發表只需採用藍光LED當作背光，避開現階段 Micro LED紅光不夠亮的問題，可望成為業界率先量產化的Micro LED技術。