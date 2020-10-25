新日興日夜趕工交貨 Q4業績樂觀

軸承大廠新日興（3376）今（25）日舉辦家庭日淨灘活動，董事長呂勝男受訪時指出，目前公司接單順暢，「周六晚上工廠都在不停加班」，對第4季營運充滿樂觀，估計全年業績也會相當不錯。

新日興是蘋果MacBook、AirpPods的軸承主要供應商，受惠蘋果今年新品陸續發布，帶動業績表現蒸蒸日上。呂勝男表示，軸承產品必須要做到可靠性高，嚴格來說就是一件藝術品，而達到高水準程度時，自然就會獲得客戶重視，供貨比重也會跟著提升。

據悉，新日興受惠Macbook以及語巧控鍵盤需求強勁、AirPods銷量穩定等因素，帶動近期業績走升，9月營收衝上17.95億元，月增26.7%、年增69.3%，創單月新高；累計前三季營收109.3億元，年增38.6%，優於市場預期。

呂勝男指出，目前客戶訂單量優於預期，能見度相當高，既有人力已無法滿足生產，因應訂單需求，正緊急在台灣廠區找300名線上作業員，下半年營運樂觀，明年也會持續進行擴產計畫，期盼滿足客戶需求。

針對人力缺乏，呂勝男也對政府呼籲，期盼能透過繳稅多寡來增加外勞工人，藉此改善缺工問題，例如每繳稅100萬，就可增新一名外勞員工，繳稅1億元可增加100名外勞員工，「否則沒有人的話，是萬萬不能」。

至於未來產能配置方面，新日興發言人阮朝宗表示，公司目前已於林口租下新廠房，近期將開始建置產線，估計明年初就會加入生產行列；此外，公司已與機殼廠州巧合資在越南設立廠房，目前已開始動工，估計明年6月完工，屆時也會開始在當地進行生產。

據悉，2018年金屬粉末射出成形（MIM）約31億美元，預計2023年會成長至45億美元，年複合成長率高達7.5%，而新日興為國內MIM產能最大的業者，在製造方面具有經濟規模優勢。

明年布局方面，法人認為，蘋果新款頭戴式耳機、AirPods 3、AirPods Pro 2均是新日興明年營收成長主要動力，加上Macbook、iMac、巧控鍵盤需求穩定，皆有助新日興業績持續暢旺。