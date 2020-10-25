只有570萬人的小國逆勢成長 謝金河：丹麥讓人刮目相看

今年疫情席捲全球，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「小國崛起：丹麥這個國家」一文，他說，當他在想有什麼國家值得深入探索，他留意到丹麥。今年有幾個調查，丹麥都名列前茅，例如，全球競爭力調查，丹麥排名第二，全球數位競爭力排名，丹麥居第三，丹麥打敗香港，開始挑戰新加坡，讓人對這個只有570萬人口的國家刮目相看。

他說，今年疾情重創歐洲國家，歐洲股市普遍表現不佳，歐洲道瓊指數今年下跌16.29%，但是丹麥股市今年逆勢上漲24%，成為全球表現最亮眼的市場，當中沃旭能源股價大漲扮演重要角色。沃旭成為丹麥市值第二大的企業，以22日收盤價計，沃旭市值4076億丹麥幣，約681億美元，在台灣會變成第二大市值企業。沃旭因為台積電購電20年而貴，但丹麥的離岸風力發電業者，從沃旭、CIP到Vestas、Blades都來台灣插旗，短短幾年之間，丹麥和台灣產生高度連結。

除了離岸風力發電產業，謝金河說，丹麥麵包好吃，丹麥的養豬事業興旺，是歐洲主要出口豬肉的養豬大戶，丹麥能養好豬，又能兼顧環保，並且成為全球綠電大戶，他對這個國家充滿探索的好奇心，也許疫情過後，有機會應該到丹麥看看。