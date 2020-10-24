他納悶該去台積電還是工研院？ 這原因讓網友一面倒推工研院

台積電的職缺想到就令人垂延三尺，不過其工作壓力之大一般人難以想像，一位工程師就表示，近日取得兩個工作的錄取通知，不過難以決定到底是要選擇錢多但爆肝的台積電，還是錢較少但相對健康的工研院？網友一面倒表示，雖然錢多，但35歲進台積電實在太晚，還是選擇工研院更好。

原PO在PTT上發文請益，近日取得台積電以及工研院的錄取通知，雖知要錢台積電要健康工研院，但還是十分難抉擇，並透露他目前35歲已婚有兩個小孩，不過還是在無房的狀態，所以對這兩份工作都難以取捨。

原PO指出，工研院的年薪是85萬再加績效獎金，主管強調會是正常上下班，壓力不是很大，而台積電的年薪則是110-130萬之間，不需輪班但需要隨時待命，工時約12-14小時，有一定程度的壓力。

貼文一出，許多網友紛紛表示，已婚家庭最好是選擇健康一點的工作，否則生活型態改變，對老婆、孩子都是另一種傷害，「有家庭小孩建議工研院」、「35才進GG開始賣肝是有點晚了」、「工研院吧，35進台積累的要死」、「選對家庭好的」、「要顧小孩怎麼可能選台積，除非你老婆全職媽媽」、「為了錢犧牲這麼多跟家人相處的時間，我認為不划算」、「去台積就有機會戴綠帽，慎思」。

不過也有網友認為能進台積電十分難得，應該還是要選擇薪水高的工作，「台積這夢幻爽缺不去？」、「選錢吧，兩個小孩很燒錢」、「沒房還不去台積？想讓小孩恨你一輩子？」、「35歲是你進台積電最後的機會」、「去台積電再內推老婆進去，然後雙薪破兩百，選我正解」。