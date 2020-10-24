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不悔青春！台大橄及台大醫橄「老男孩」交流賽開打

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
台大橄欖球隊75周年隊慶，台大橄畢業校友與台大醫欖校友舉行交流賽，「老男孩」一起玩，一起打滾。記者余承翰／攝影
台大橄欖球隊75周年隊慶，台大橄畢業校友與台大醫欖校友舉行交流賽，「老男孩」一起玩，一起打滾。記者余承翰／攝影

台大田徑場上，不論清晨或晚上，刮風或下雨，時常見到一群年輕學子盡情奔跑、衝撞，在泥濘中打滾。儘管頂著沈重課業壓力、犧牲休息時間，只要時間一到，就可以看到他們在球場上衝鋒陷陣的身影，就像台灣水牛，吃苦耐勞、奮鬥不懈，而這支球隊叫做台大橄欖球隊。

75年來，球場上學子鍛練出堅強意志、結實身驅，帶著水牛精神，而今已在各行各業闖出一番成就，發光發熱，仍無法忘卻年輕時代在球場衝撞與熱情，這群畢業台橄學長稱之為OB（Old Boy），老男孩人老心不老，於今（24）日齊聚台大田徑場上奔馳，進行台橄校友與台大醫橄校友交流賽。

台大橄欖球隊是一支歷史悠久球隊，1946年就由一群醫學院學生自組而成，取名水牛隊，水牛成為台橄代代傳承的精神標誌，畢業隊友很多都是社會重要人物，包括行政院長蘇貞昌、聯發科（2454）董事長蔡明介、有「台灣草蝦之父」之稱的中研院院士廖一久、前證交所董事長薛琦、經建會主委蔡勳雄等人，都出身台橄隊。

台大橄欖球隊OB曹以會表示，台大橄欖球隊是一個內聚力極強的大學校隊，每次擴大週年慶活動，都會吸引跨越數十年的校友（OB）參與。今日下場出賽包括台大數學系前主任張海潮、「火箭阿伯」交大教授吳宗信、農委會畜產所所長黃振芳、台灣體育大學副校長張振崗等人。

台大醫學橄欖球OB隊參賽醫師來自全國各地，從學生時代接觸橄欖球，他們平日穿梭在病房診間，繁忙的工作之餘仍以這項運動維持身心健康，持續奔跑、衝撞，釋放「男人的狂野」，成為最好紓壓的方式。

今天有超過30位醫生參與比賽，包括台大醫橄會長、台大肝臟移植權威吳耀銘、恩主公醫院外科部主任吳長晉、衛福部桃園醫院骨科部運動醫學科主任吳鴻康、台大醫院心血管外科副教授紀乃新、羅東博愛醫院骨科部王秋猛、屏東國仁醫院骨科主治醫師黃哲南、台大醫院婦產科醫師施景中等人。

台大醫學橄欖球隊OB隊（校友隊），成員年齡在40歲到55歲之間，這一群中年醫師個個是翹楚，從來沒有放棄年輕時被橄欖球激發的熱情。

台大橄及台大醫橄校友隊一番激戰叫陣、碰撞衝刺，雙方各達陣2球，打成平手。吳耀銘表示，輸贏是一回事，以前一起打球兄弟又能聚在一起，玩在一起，重拾年輕熱情，才是最快樂的事。

平日穿梭在病房診間的台大醫師，今日脫下白袍，和台大橄校友舉行交流賽，盡情在台大田徑場上奔碰撞、打球。記者余承翰／攝影
平日穿梭在病房診間的台大醫師，今日脫下白袍，和台大橄校友舉行交流賽，盡情在台大田徑場上奔碰撞、打球。記者余承翰／攝影

台大醫院 醫師

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