「隨經濟」開創美容新局 鎂光組、小露娜你跟上了嗎？

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，造成產業供應鏈大洗牌，也劇烈改變了人們不少的生活習慣，「數位」、「科技」、「智能」…等關鍵字，無疑是各產業在後疫情時代能否站穩浪頭尖端的決戰點，而這股新浪潮也正湧向美容保養品市場。

但，美容產業又該如何與科技連結，並與時並進？結合新世代快速、便捷、有感、貼近需求的隨經濟（ubiquinomics）可說是開創了美容新局，現代人的居家保養需求，追求更隨時隨地、即時性的行動美容保養，且極輕量的機身、時尚感的外型，以及隨身可攜的特色，可說是近來掀起爆款聲量「美容新神器」的共同特色。

以ageLOC科技為基礎的NU SKIN「ageLOC brighter鎂光組」，以鎂光精華搭配鎂光機的1＋1設計，訴求每天早晚2分鐘的護膚保養，以上額、中頰、下顎的分區保養，並掌握由內至外、由下至上的步驟，進行臉部按摩，特別加強每日早晚基礎保養當中的精華液護膚步驟，可養出白Q美的無瑕美肌。

鎂光精華還以品牌最新「可控環境農業（CEA）」技術生產的海白合萃取，作為主成分，訴求從種子來源、種植、營養開始嚴格監控，得以確保成分來源的安全與純淨，同時減少環境低耗、維持環境永續發展。同時，鎂光精華裡還添加維生素C、維生素B3等亮白因子成份，並搭配玻尿酸、西瓜果萃取、蘋果萃取、卵磷脂、木蜜醇等肌膚彈潤成分，同時滿足美白、抗老、保濕的肌膚需求。

來自瑞典，被網友暱稱為「小露娜洗臉儀」，由FOREO推出的LUNA™智慧洗顏機，也是風靡歐美及亞洲美妝時尚圈的人氣美容神器。提倡養出好膚質，第一步是將皮膚清潔工作做得徹底，將空氣中的髒汙、汗水油脂、彩妝殘留洗淨，才能讓肌膚徹底深呼吸。