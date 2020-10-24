友達西大墩窯文化館開幕 典藏清代末年古窯之美

友達光電（2409）致力科技與歷史文化平衡共存，甫於去年落幕的台中花博「友達微美館」，歷經一年半時間異地重建，今（24）日以嶄新的面貌正式開幕，轉化為橫跨百年歷史，呈現清代古窯風采的「友達西大墩窯文化館」，透過歷史人文與多媒體互動科技的結合，完整呈現西大墩窯考古遺址及製陶過程，未來將結合環境教育課程與文化志工導覽，讓社會大眾一窺清代中晚期當地居民的生活樣貌。

為落實社會參與、回饋在地，友達投入2018年台中世界花卉博覽會企業館建置，打造以結合科技與微觀自然之美的「友達微美館」。去年花博結束後，延續建造微美館的3Rs環保理念（Reduce減量、Reuse重複利用、Recycle回收使用），展館於友達台中廠區異地重建，蛻變為擁有歷史人文、在地元素、多媒體科技與互動體驗的友達西大墩窯文化館，為社會歷史文化保存盡一己之力。

友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪表示，在經濟開發的同時，更應思考對環境的保護，友達秉持文化傳承的永續企業社會責任，於建廠過程致力保存在地文化遺址，除了在台中廠區建廠時發現清代西大墩窯遺址，也保存蘇州廠區以兩座跨塘穀倉為主體的「友緣居」，及將近200年歷史的廈門廠區閩南村落「山頭村」，讓科技與人文並存、生生不息。作為全台製造業第一個通過環境教育設施認證場所，友達台中廠區結合西大墩窯文化館的落成，將成為重要的環境教育基地，傳承與土地共生共榮的永續觀念給下一代。

友達西大墩窯文化館外觀設計以沈穩低調的灰色為主體，強調建材本質的簡約線條，與自然合一的設計理念，成為大肚山臺地一處美麗的框景。展館分為「西大墩窯考古遺址」、「西大墩窯文化意義」及「友達企業理念」三個展區，不僅結合西大墩窯出土陶器文物，以動態圖文重現清代陶器生產過程，更將西大墩窯考古過程，結合多媒體互動及實體教具，讓觀眾以生動的方式體驗考古工作，以「生產」、「生活」及「生命」三生理念為主軸，串起西大墩窯在百年兩端的文化與產業發展，帶領觀眾更進一步認識我們所生活的土地。