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友達西大墩窯文化館開幕 典藏清代末年古窯之美

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
友達西大墩窯文化館熱鬧開幕。圖／友達提供
友達西大墩窯文化館熱鬧開幕。圖／友達提供

友達光電（2409）致力科技與歷史文化平衡共存，甫於去年落幕的台中花博「友達微美館」，歷經一年半時間異地重建，今（24）日以嶄新的面貌正式開幕，轉化為橫跨百年歷史，呈現清代古窯風采的「友達西大墩窯文化館」，透過歷史人文與多媒體互動科技的結合，完整呈現西大墩窯考古遺址及製陶過程，未來將結合環境教育課程與文化志工導覽，讓社會大眾一窺清代中晚期當地居民的生活樣貌。

為落實社會參與、回饋在地，友達投入2018年台中世界花卉博覽會企業館建置，打造以結合科技與微觀自然之美的「友達微美館」。去年花博結束後，延續建造微美館的3Rs環保理念（Reduce減量、Reuse重複利用、Recycle回收使用），展館於友達台中廠區異地重建，蛻變為擁有歷史人文、在地元素、多媒體科技與互動體驗的友達西大墩窯文化館，為社會歷史文化保存盡一己之力。

友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪表示，在經濟開發的同時，更應思考對環境的保護，友達秉持文化傳承的永續企業社會責任，於建廠過程致力保存在地文化遺址，除了在台中廠區建廠時發現清代西大墩窯遺址，也保存蘇州廠區以兩座跨塘穀倉為主體的「友緣居」，及將近200年歷史的廈門廠區閩南村落「山頭村」，讓科技與人文並存、生生不息。作為全台製造業第一個通過環境教育設施認證場所，友達台中廠區結合西大墩窯文化館的落成，將成為重要的環境教育基地，傳承與土地共生共榮的永續觀念給下一代。

友達西大墩窯文化館外觀設計以沈穩低調的灰色為主體，強調建材本質的簡約線條，與自然合一的設計理念，成為大肚山臺地一處美麗的框景。展館分為「西大墩窯考古遺址」、「西大墩窯文化意義」及「友達企業理念」三個展區，不僅結合西大墩窯出土陶器文物，以動態圖文重現清代陶器生產過程，更將西大墩窯考古過程，結合多媒體互動及實體教具，讓觀眾以生動的方式體驗考古工作，以「生產」、「生活」及「生命」三生理念為主軸，串起西大墩窯在百年兩端的文化與產業發展，帶領觀眾更進一步認識我們所生活的土地。

友達光電以永續經營為核心理念，成立「友達永續基金會」，長期與在地鄰里、學校密切合作，自2010起與福科國中推動「福科走讀」活動，結合西大墩窯遺址與環境教育課程，讓學生透過歷史文物啟發自然生態保育觀念，至今已有超過6,000人參加。友達西大墩窯文化館的落成，不僅重現台灣先民的生活智慧，也打造傳承文化歷史的場域；友達所培育的企業文化志工，以故事帶領觀眾走入歷史的長河，並反思現今生活對環境的衝擊，期許透過外部師生參與及內部員工的投入，持續在社會上發揮正向影響力，共同創造永續價值。

友達西大墩窯文化館24日開幕剪綵儀式（左起：十匯建築師陳嘉芸、互助營造股份有限公司董事長林志聖、臺中市市長盧秀燕、友達永續基金會董事長彭双浪、中科管理局副局長許正宗、友達永續長古秀華、卡爾吉特總經理劉永明）。圖／友達提供
友達西大墩窯文化館24日開幕剪綵儀式（左起：十匯建築師陳嘉芸、互助營造股份有限公司董事長林志聖、臺中市市長盧秀燕、友達永續基金會董事長彭双浪、中科管理局副局長許正宗、友達永續長古秀華、卡爾吉特總經理劉永明）。圖／友達提供
友達西大墩窯文化館內景。圖／友達提供
友達西大墩窯文化館內景。圖／友達提供
友達西大墩窯文化館外觀。圖／友達提供
友達西大墩窯文化館外觀。圖／友達提供
臺中市市長盧秀燕（右）蒞臨友達西大墩窯文化館，友達光電董事長暨執行長彭双浪（左）陪同參觀。圖／友達提供
臺中市市長盧秀燕（右）蒞臨友達西大墩窯文化館，友達光電董事長暨執行長彭双浪（左）陪同參觀。圖／友達提供

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